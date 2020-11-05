Чт, 5.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Муцениеце в гостях у Урганта заговорила по-латышски

ФОТО: скриншот видео

Гостьей передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале стала латвийская и российская актриса Агата Муцениеце.

Ее визит был посвящен выходу фильма "Тобол", в котором Муцениеце сыграла одну из ролей. 

Артистка обсудила с Ургантом не только киноновинку, но и то, что Муцениеце - уроженка Латвии. В частности, Ургант попросил ее сказать что-нибудь на латышском языке. Муцениеце не растерялась и сказала: "Man ir ļoti patīkami būt šeit" ("Мне очень приятно быть здесь").

После этого ведущий передачи предложил Муцениеце пойти еще дальше и поговорить с ним по-русски, но с латышским акцентом.

Видео: Выпуск передачи с участием Агаты Муцениеце

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