Муцениеце в гостях у Урганта заговорила по-латышски

Гостьей передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале стала латвийская и российская актриса Агата Муцениеце.
Ее визит был посвящен выходу фильма "Тобол", в котором Муцениеце сыграла одну из ролей.
Артистка обсудила с Ургантом не только киноновинку, но и то, что Муцениеце - уроженка Латвии. В частности, Ургант попросил ее сказать что-нибудь на латышском языке. Муцениеце не растерялась и сказала: "Man ir ļoti patīkami būt šeit" ("Мне очень приятно быть здесь").
После этого ведущий передачи предложил Муцениеце пойти еще дальше и поговорить с ним по-русски, но с латышским акцентом.
Видео: Выпуск передачи с участием Агаты Муцениеце