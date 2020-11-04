Трамп и Байден - об итогах выборов в США

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
- Трамп объявил о победе на выборах президента США, хотя не имеет права этого делать. Его соперник Байден не исключил, что голоса будут считать через суд.
- Александр Лукашенко попал под санкции Евросоюза. Попадет ли он под американские санкции?
- У коронавируса новые рекорды. В Европе вводят новые ограничения и комендантский час.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 4.11.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.