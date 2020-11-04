Ср, 4.11.2020
Думаю, это Рождество будет отличаться от того, к которому мы привыкли Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии

Трамп и Байден - об итогах выборов в США

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

  • Трамп объявил о победе на выборах президента США, хотя не имеет права этого делать. Его соперник Байден не исключил, что голоса будут считать через суд.
  • Александр Лукашенко попал под санкции Евросоюза. Попадет ли он под американские санкции?
  • У коронавируса новые рекорды. В Европе вводят новые ограничения и комендантский час.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 4.11.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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