Юлия Дмитренко из Одессы, которая живет в Риге, фотографирует звезд и мечтает о Christian Louboutin

30-летняя Юлия Дмитренко уже давно зарекомендовала себя как профессиональный фотограф. О ней и ее персональных выставках не раз писали СМИ. На ее снимках можно увидеть не только таких латвийских знаменитостей, как Андрис Булис, Саманта Тина, Роберто Мелони, Дана Соколова, но и зарубежных звезд - Джулию Ванг (победительницу шоу "Битва экстрасенсов") и Анастасию Вядро (участницу шоу "Танцы). Рассказываем об этой девушке в рамках рубрики Made in LV.

- Расскажи немного о себе. Какая ты? Прежде всего - кто такая Юлия Дмитренко, если не говорить, что ты фотограф?

- Если не фотограф, то еще дочь, мать и просто женщина, человек. Я эмоциональная, в вечном поиске всего - информации, идей, новых ощущений. Я ем, молюсь и люблю как героиня книги (улыбается).

Юлия Дмитренко ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Как в твою жизнь пришла фотография, фотоискусство? Когда ты впервые взяла камеру?

- Первый раз это было где-то в 15 лет. С одноклассницей взяли обычный маленький фотоаппарат, который был дома, и стали наряжаться и позировать. И мне это очень понравилось. Решила дальше придумывать, во что можно нарядиться и куда пойти, чтобы было интересно. Мне сразу захотелось придумывать идеи для сьемки и места. Просто кривляния перед камерой меня не устраивали. Конечно, можно посмеяться над теми фотографиями - они некачественные и по-милому смешные (смеется), но в них уже тогда начал появляться мой личный почерк.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Откуда ты родом?

- Я родилась в Одессе. Но в раннем детстве уехала. Вот все появляются мысли как-то туда съездить, хоть посмотреть на родной город. Я смотрела только видеопередачи о том, как там. Хочу посетить одесские дворики с их колоритом и обязательно Привоз - центральный рынок. Какое-то время я жила России - в Саратове и Москве, но большую часть жизни провела в Риге.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Что тебя вдохновляет? Назови фотографов, на которых ты равняешься. Кто твои кумиры?

- Меня вдохновляет очень многое. Я люблю вкусно поесть, погулять на природе или по городу. Люблю общение со знакомыми. У меня в голове всегда рождаются идеи. Неважно, в каком я состоянии (восторженно!).

Другие работы фотографов обычно не смотрю, только если иногда что-то попадается на глаза, но это обычно что-то творческое и интересное. Я подписываюсь и на новых ребят в Instagram. Сейчас очень много интересных работ по всему миру. Конечно, есть классики и профессионалы своего дела. Уже много лет и в моих фаворитах Дэвид Лашапель, Ирвин Пенн, Энни Лейбовиц, Хельмут Ньютон, но откровенных кумиров у меня нет.

Я больше всего люблю воплощать свои творческие идеи, снимать арт и ню (эротику).

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- С кем из знаменитостей тебе было приятнее всего работать?

- 99% из тех, с кем из известных людей я работала, были очень приятными. Интересно и разнообразно было с Джулией Ванг. Красиво и по-дружески, с продолжением обсуждения новых съемок прошла встреча с Настей Вядро из "Танцев" на ТНТ. С Роберто Мелони мы смеялись от того, как он кричал на камеру. Евелина Годунова плавала в пуантах, а потом бегала греться в баню. У меня масса историй о каждом из них.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Расскажи про какой-то забавный или интересный случай на съемке.

- Мы снимали одежду известного дизайнера на моем балконе в центре города, но неожиданно решили, что нам в кадре нужен дым. Мы запустили дымовую шашку. Через пару минут к нам ворвались пожарные, полиция, газовики и уже не помню кто еще, а в доме я, дизайнер и две полуголые модели. Они посмотрели на нас, посмеялись, сказали "Ну девочки, что ж вы так?" и ушли (смеется).

С Джулией Ванг мы попали в очень красивую бурю на маяке. Это было волшебно. И я эти снимки буду вспоминать всегда. Они одни из моих любимых.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Я так понимаю, что у тебя были персональные выставки. Сколько их было?

- У меня было две выставки. Первая - на тему голливудских фильмов. Латвийские знаменитости там перевоплощались в героев кино. Вторая - вдохновленная известными картинами. Я брала работы известных художников и делала фотографию один в один.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Самые необычные фотопроекты, в которых ты принимала участие?

- Я много снимала рекламы, думаю, прям необычных не было. Скорее, одна из самых странных и сложных - корма для животных. Красиво снимать на складе палеты с кормами - это для меня, фотографа людей?.. Было странно. Но главное - заказчик остался доволен.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- На что ты снимаешь?

- Думаю, важно следить и разбираться в технике. Но все мои знакомые знают, что я просто "чайник" в технологиях (улыбается). Я буквально снимаю наугад. То есть даже когда мне помогают - ставят правильно свет и настройки, я смотрю по картинке и начинаю крутить-вертеть, чтобы мне кадр нравился, а насколько это технически правильно - меня не волнует. Я фотограф без правил! (Смеется.) У меня старый Nikon 7000D, и я очень мечтаю его уже поменять.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Есть ли в фотографиях тренды? Следишь ли ты за ними?

- Я не слежу. Вряд ли это тренды (задумалась), но есть то, что люди массово снимают. Думаю, сегодня можно назвать трендом "инстаграмные" фотографии. Многие девушки на мобильник делают очень удачные и красивые кадры

- Сейчас очень много людей, которые снимают. Как среди них всех выделиться и найти свой стиль?

- Стиль - он или есть, или надо его развивать, но думаю - это не всем дано. Потому что это творческий процесс. Надо иметь свою "изюминку", свое видение, свои идеи. Думаю, если талант есть, то он найдет своего зрителя.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- Самые главные качества, по твоему мнению, которыми должен обладать фотограф?

- Чувство вкуса. Пусть своего, но он должен быть. Колористика, пропорции, композиция - это все можно ломать, экспериментировать. Но если это интересно и красиво - значит, получилось. Еще хорошие качества - коммуникабельность и смелость.

- Фотограф и модель. Важно ли тут доверие? Что сделать, если модель зажата?

- Все, кто у меня фотографировался, наверное, могут рассказать много смешных историй. Я всегда стараюсь рассмешить! Я разговариваю, помогаю, ставлю, показываю. Потому что мне не все равно! Я хочу результат, и человек пришел ко мне, а я должна найти подход. Я должна сделать такие кадры, чтобы нам понравилось. Если модель зажата, то надо постараться наладить контакт - поговорить, спросить, помочь, подсказать правильные позы.

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото

- О чем ты мечтаешь?

- Ой, у меня два списка желаний. Один простой: там бытовые вещи, поездки, помады духи, туфли Christian Louboutin и т. п. (смеется). И есть другой список мечт, в котором глобальные вещи для души - для счастья уже личного. Главное, чтобы мечты сбывались. Поэтому надо их правильно и четко формулировать!

ФОТО: Юлия Дмитренко/пресс-фото