"7 минут": повар раскрыл секрет идеального жареного картофеля

Шеф-повар английского ресторана The Grill – Crocker’s Henley Том Уэстерленд рассказал порталу Daily Star о своем методе готовки идеального картофеля. Этот метод он назвал "семиминутный трюк".

Повар пояснил, что все начинается с выбора картофеля. Предпочтение стоит отдавать тому сорту, в котором меньше сахара. Такой картофель будет более хрустящим и не подгорит (естественно, если мы сами не позволим этому случиться).

Картофель необходимо очистить, промыть и нарезать дольками. Почему дольками? Чем больше граней, тем картофель более хрустящий!

После того, как картофель почистили и порезали, нужно залить ломтики водой, добавить соль и поставить на огонь. Теперь ждем, когда вода закипит и выжидаем еще семь минут.

Затем сливаем воду через дуршлаг, даем картофелю обсохнуть. Затем трясем картофель в том же дуршлаге, посыпая солью.