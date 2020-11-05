Ирина Дубцова: "На самом деле я обычная девочка, которая расстраивается даже больше других"

Популярная исполнительница Ирина Дубцова дала большое интервью изданию PeopleTalk.ru, в котором рассказала о своем отношении к бодипозитиву, мужчинам и материнству.
Ирина Дуцова считает себя оптимисткой.
""Хочу, могу, делаю" - это мой хештег, который я давно придумала. Что еще мне нравится - я не конфликтная и не скандалистка. Я очень отходчивая. Не люблю скандалы и стараюсь их избегать. Я не ревнивая, чем все встречающиеся мне в жизни мужчины всегда были довольны", - поясняет она.
Певица "друг своему ребенку" и считает, что для нее как для мамы это очень важное качество.
"Я в принципе питаюсь правильно. Но у меня процесс похудения не зависит от количества и качества еды. У меня это связано с состоянием нервной системы", - отмечает певица.
Она призналась, что ее нервная система подвижная.
"Со стороны люди, которые меня знают, могут подумать, что я такая железная леди, сильная женщина, со стержнем, мне вечно приклеивают этот ярлык... На самом деле я обычная девочка, которая расстраивается даже больше других, даже из-за всякой ерунды. Я очень эмоциональный человек", - говорит Ирина.
Конечно, певице важно нравиться себе в зеркале.
"Мы все сейчас расслабились немножечко из-за фильтров в Instagram. Рука так и тянется нажать на кнопочку, которая все разгладит", - отмечает Дубцова.
Ирина считает, что за собой надо ухаживать уже с юности.
"Конечно, это придает уверенности, когда ты нравишься себе на видео и фото других людей, а не только у себя в Instagram", - уверена она.
Ирина Дубцова не поддерживает бодипозитив полностью. Она считает, что лишний вес - это нагрузка для сердечно-сосудистой системы.
"Но если прицепляются к девушкам, которые весят 67-70 килограммов, то это ненормально. Они абсолютно здоровые женщины", - подчеркивает Ирина.
Она отмечает, что и сама уже не весит, как на "Фабрике звезд". Ведь она делала грудь, а спорт не всегда регулярный в ее жизни.
"Если какая-то женщина говорит, что довольна собой, она врет. Но это нормально. Любой нормальный, здравомыслящий и активный человек всегда будет стремиться к чему-то лучшему", - уверена Ирина.
Певица признается, что давно не ходит на свидания. Она не может сказать, что разочарована в мужчинах, но видит их насквозь. Ирине кажется, что мужчины избалованы какой-то доступностью, которая наблюдается в обществе за последние 10 лет.
"Все свелось к физиологии и деньгам. Это грустно. Фразу "я тебя люблю" не в песнях я не произносила очень давно", - говорит Дубцова.
Певица уверена, что самый главный стимул для любого человека - это влюбиться.
"Сразу же хочется и спортом заниматься, и есть меньше, и ухаживать за собой чаще и тщательнее. Если нет возможности влюбиться в кого-то - влюбитесь в себя", - подытоживает она.