Ирина Дубцова: "На самом деле я обычная девочка, которая расстраивается даже больше других"

Ирина Дуцова считает себя оптимисткой.

""Хочу, могу, делаю" - это мой хештег, который я давно придумала. Что еще мне нравится - я не конфликтная и не скандалистка. Я очень отходчивая. Не люблю скандалы и стараюсь их избегать. Я не ревнивая, чем все встречающиеся мне в жизни мужчины всегда были довольны", - поясняет она.

Певица "друг своему ребенку" и считает, что для нее как для мамы это очень важное качество.

"Я в принципе питаюсь правильно. Но у меня процесс похудения не зависит от количества и качества еды. У меня это связано с состоянием нервной системы", - отмечает певица.

Она призналась, что ее нервная система подвижная.

"Со стороны люди, которые меня знают, могут подумать, что я такая железная леди, сильная женщина, со стержнем, мне вечно приклеивают этот ярлык... На самом деле я обычная девочка, которая расстраивается даже больше других, даже из-за всякой ерунды. Я очень эмоциональный человек", - говорит Ирина.

Конечно, певице важно нравиться себе в зеркале.

"Мы все сейчас расслабились немножечко из-за фильтров в Instagram. Рука так и тянется нажать на кнопочку, которая все разгладит", - отмечает Дубцова.

Ирина считает, что за собой надо ухаживать уже с юности.

"Конечно, это придает уверенности, когда ты нравишься себе на видео и фото других людей, а не только у себя в Instagram", - уверена она.

Ирина Дубцова не поддерживает бодипозитив полностью. Она считает, что лишний вес - это нагрузка для сердечно-сосудистой системы.

"Но если прицепляются к девушкам, которые весят 67-70 килограммов, то это ненормально. Они абсолютно здоровые женщины", - подчеркивает Ирина.

Она отмечает, что и сама уже не весит, как на "Фабрике звезд". Ведь она делала грудь, а спорт не всегда регулярный в ее жизни.

"Если какая-то женщина говорит, что довольна собой, она врет. Но это нормально. Любой нормальный, здравомыслящий и активный человек всегда будет стремиться к чему-то лучшему", - уверена Ирина.

Певица признается, что давно не ходит на свидания. Она не может сказать, что разочарована в мужчинах, но видит их насквозь. Ирине кажется, что мужчины избалованы какой-то доступностью, которая наблюдается в обществе за последние 10 лет.

"Все свелось к физиологии и деньгам. Это грустно. Фразу "я тебя люблю" не в песнях я не произносила очень давно", - говорит Дубцова.

Певица уверена, что самый главный стимул для любого человека - это влюбиться.