Неприятный сюрприз под капотом Ford Mustang во Флориде

Примерно 150 000 бирманским питонам, которые выбрали в качестве своего дома этот теплый штат, болот и мангровых лесов перестало хватать, поэтому они отправляются искать новые места для жизни. Неудивительно, что кто-то из них может попасть в обжитую людьми среду и обустроиться на жизнь в непредназначенном для этого месте.

Так, один их жителей Флориды в один прекрасный день констатировал, что его Ford Mustang не едет как обычно, поэтому отправился в сервис. Представьте себе только, какие эмоции были у работников сервиса, когда они подняли капот "Мустанга". Там среди проводов и трубок лежал трехметровый питон. Сколько он там находился, неизвестно никому.