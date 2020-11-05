Неприятный сюрприз под капотом Ford Mustang во Флориде

Бирманский питон - это змея, название которой дает понять, что настоящим домом этих животных является юго-восточная Азия. Однако не менее хорошо они себя чувствуют и во Флориде. Именно в этом теплом штате США одна особь совсем недавно сумела стать телевизионной звездой и объектом телерепортажей.
Примерно 150 000 бирманским питонам, которые выбрали в качестве своего дома этот теплый штат, болот и мангровых лесов перестало хватать, поэтому они отправляются искать новые места для жизни. Неудивительно, что кто-то из них может попасть в обжитую людьми среду и обустроиться на жизнь в непредназначенном для этого месте.
Так, один их жителей Флориды в один прекрасный день констатировал, что его Ford Mustang не едет как обычно, поэтому отправился в сервис. Представьте себе только, какие эмоции были у работников сервиса, когда они подняли капот "Мустанга". Там среди проводов и трубок лежал трехметровый питон. Сколько он там находился, неизвестно никому.
Несмотря на это, питон не захотел добровольно отказываться от своего гнездышка и оказал столь сильное сопротивление, что потребовались четверо инспекторов Florida Fish and Wildlife Conservation Commission для поимки змеи и ее доставки в более безопасное для людей и ее самой место.