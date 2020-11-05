Время преодоления неопределенности в центре Ротко - новый сезон в шести выставках

Осознание, примирение или противостояние влиянию - это личный выбор каждого. Каждый арт-проект нового сезона имеет свой тактический подход, но их общий посыл един - именно через художественные проявления неопределенность приобретает осмысленную и устойчивую форму, что делает ее победимой.

Работы Иевы Юрьяне, представленные на выставке «Конец & Начало. Продолжение», могут показаться декоративными и сдержанными, но только до тех пор, пока зритель не осознает суровую истину их послания – единственное, в чем мы можем быть абсолютно уверены, это неизбежность жизненного цикла. Однако данное умозаключение не должно восприниматься тяжело. Ведь такова реальность бытия. И без неизбежности течения жизни не было бы ни восторга, который переполняет нас в расцвете юности, ни тихой радости умиротворения, что приходит с опытом, ни упоения мимолетным мгновением между этими состояниями.

В экспозиции "Элементы" Каспар Гейдук предлагает ключевые личные вехи, которые знаменуют его творческую деятельность в динамичном и порой хаотическом современном мире. Отдельный элемент или их совокупность могут поднимать как актуальные социальные темы, так и вневременные метафизические вопросы. Выставка предлагает задуматься о структуре тела или объекта и размышлять о разнообразии природных форм. Керамические работы автора создают свой собственный микрокосм, где важны не только очертания предмета, но и технические и химические процессы, сопряженные с творчеством.

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В серии картин "Сила пустоты" Элга Гринвалде фиксирует границы, которые разделяют абсолютную пустоту и великое неизведанное и которые постижимы только при помощи интуиции. Эмоциональные переживания, присущие человеческой жизни, сменяются воспоминаниями о памятных событиях в биографии художницы. Экспозицию дополняют городские пейзажи, написанные в Риге и во Флоренции, и условные ландшафты с морскими горизонтами, тосканскими кипарисами и горными переходами, где свет и тени могут быть как четкими и острыми, так и плавными и незаметными.

Литовская художница-керамист Эгле Эйниките-Наркявичене представляет выставку One Size, где сравнивает человека с пластилином. Изначально кусочки пластилина имеют одинаковую форму, но при определенных манипуляциях или по воле случайности она приобретает антропоморфные очертания, дальнейшую судьбу которых определяет окружающая среда. В стремлении к цветовой гармонии автор опиралась на цветовые и композиционные решения в картинах Марка Ротко,

особенно во взаимоотношениях между объектом и фоном ее работ, где иногда решающую роль играет фигура, а иногда – ее силуэт.

Выставка "Японские истории" - это условный коллаж о последних тенденциях в современной японской графике. Она демонстрирует как традиционные черты наивного и декоративного искусства, так и яркие образцы циничного псевдореализма и пронзительного абстракционизма. Экспозиция отражает текущую ситуацию в японской графике, показывая разнообразие данного вида искусства.

Творчество фотохудожника Силиана Ма (Siliang Ma) (Китай) – это поиск узнаваемых структур в хаотических явлениях. Название "Колебания от беспорядка к порядку" автор позаимствовал в физике, где квантовая флуктуация – это временное и случайное изменение количества энергии в точке пространства. Это означает, что базовая структура материи (порядок) проистекает из неопределенности (беспорядка / хаоса). Выставка проходит в рамках 3-го международного симпозиума фотографии в сотрудничестве с Рижской бьеннале фотографии.

Выставки нового сезона доступны до 10 января 2021 года.

Подробности и аннотации к выставкам: https://www.rothkocenter.com/ru/vistavki