Перенесен фестиваль Staro Rīga, вместо него пройдет акция #Staro mājās

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране 13-й международный фестиваль света Staro Rīga перенесен с ноября этого года на начало следующего года.

Директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш признает, что решение о переносе фестиваля было непростым, равно как и отмена традиционного празднования государственных праздников. "К сожалению, масштабные торжества невозможны, но у каждого из нас есть возможность создать праздник у себя дома, поэтому я предлагаю всем проявить творческий подход и принять участие в акции, тем самым усиливая чувство единства и заботясь о своей безопасности и безопасности своих близких", - подчеркнул Крастиньш.

Художественный руководитель Staro Rīga Диана Чивле сообщила, что фестиваль уже находится в процессе разработки, и его планируется провести в начале следующего года.

В то же время организаторы фестиваля вместе с пятью латвийскими художниками - Хеленой Хейнрихсоне, Катриной Нейбургой, Кристианом Бректе, Кристапом Анцансом и Микелисом Мурниексом - приглашают всех принять участие в акции #Staro mājās.

В ближайшие дни эти художники в видеоформате предложат свои творческие решения для работы со светом, которые будут доступны на каналах коммуникации фестиваля в интернете.

"Я приглашаю всех проявить творческий подход, создавая различные красочные световые объекты и декорации, и оставаться в безопасности дома, чтобы насладиться времяпровождением с семьей", - призвал художник Мурниекс.