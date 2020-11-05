"Подводка лживая от начала до конца": Старшенбаум шокирована, ведь ее рассказ был вовсе не о Яглыче

Анна была удивлена, что в подводке к программе нет ни слова правды о ней и ее семье. Она забеспокоилась о состоянии своих пожилых родителей.

"Подводка лживая от начала до конца", - указала Анна.

Актриса заявила, что она не собирается об этом умалчивать. Старшенбаум утверждает, что ее соцсети атакуют боты. Все происходящее она называет "детским садом".

От слухов о романе с Яглычем она хотела отмыться долгое время, но вот их вновь подняли.

"Я никогда в жизни не говорила в прессе о романе с Володей Яглычем. Это вымысел чистой воды! В программу "Судьба человека" за моей спиной засунули этот сюжет. Володя, прости! Это произошло без моего ведома! Я к этому никакого отношения не имею!" - сказала Анна на видео.

Также она возмущена тем, что там звучат слова о ее маме с такими фактами, которых никогда не было. Теперь мама не выходит с ней на связь вот уже несколько дней.