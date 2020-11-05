"Подводка лживая от начала до конца": Старшенбаум шокирована, ведь ее рассказ был вовсе не о Яглыче

Российскую актрису Анну Старшенбаум возмутил монтаж программы "Судьба человека". Звезда указала, что с ней никто не говорил, но за ее спиной был добавлен фрагмент и кадры с Владимиром Яглычем. Были также искажены факты о ее семье. Об этом она сообщила в Instagram.
Анна была удивлена, что в подводке к программе нет ни слова правды о ней и ее семье. Она забеспокоилась о состоянии своих пожилых родителей.
"Подводка лживая от начала до конца", - указала Анна.
Актриса заявила, что она не собирается об этом умалчивать. Старшенбаум утверждает, что ее соцсети атакуют боты. Все происходящее она называет "детским садом".
От слухов о романе с Яглычем она хотела отмыться долгое время, но вот их вновь подняли.
"Я никогда в жизни не говорила в прессе о романе с Володей Яглычем. Это вымысел чистой воды! В программу "Судьба человека" за моей спиной засунули этот сюжет. Володя, прости! Это произошло без моего ведома! Я к этому никакого отношения не имею!" - сказала Анна на видео.
Также она возмущена тем, что там звучат слова о ее маме с такими фактами, которых никогда не было. Теперь мама не выходит с ней на связь вот уже несколько дней.
Анна не понимает, что ей делать и спрашивает совета у подписчиков.