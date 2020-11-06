Яна Клявиня: Аксюта ее не брал на "Голос", но она не только победила, а влюбила в себя российских звезд

В интервью она не стала скрывать, почему Юрий Аксюта не взял ее на "Голос", хотя она ездила в Москву пять раз, за что полюбил Николай Басков, как защищал Сергей Лазарев и какой была ее главная ошибка во время кастинга на "Новую волну".