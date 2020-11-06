Яна Клявиня: Аксюта ее не брал на "Голос", но она не только победила, а влюбила в себя российских звезд

"В чем фишка?" отмечает два праздничных события: во-первых, мы полностью перебрались в новую студию, а во-вторых программе исполнился год! Новой гостьей стала латвийская певица Яна Клявиня, победившая весной на российском телешоу "Ну-ка, все вместе!".
В интервью она не стала скрывать, почему Юрий Аксюта не взял ее на "Голос", хотя она ездила в Москву пять раз, за что полюбил Николай Басков, как защищал Сергей Лазарев и какой была ее главная ошибка во время кастинга на "Новую волну".
Видео: "В чем фишка?" - интервью с Яной Клявиней
Аудио: "В чем фишка?" - интервью с Яной Клявиней