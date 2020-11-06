Мнение: В Латвии уже чрезвычайная ситуация, остальное - политическое решение

Комментируя текущее распространение Covid-19 в стране, инфектолог Уга Думпис подчеркнул, что чрезвычайная ситуация в Латвии уже наступила, а выбор правительства официально ввести режим чрезвычайной ситуации будет лишь политическим решением. Поскольку кривая заболеваемости и количество госпитализаций пациентов с Covid-19 продолжают расти, для того, чтобы не допустить потолка системы здравоохранения, необходимы немедленные действия, считает эксперт.

"С моей точки зрения, я могу сказать, что уже существует чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни.

Конечно, по имеющимся показателям мы можем прогнозировать, что в больницах будет все больше и больше пациентов, и это станет огромной нагрузкой на систему здравоохранения. Но самое главное - это то, что происходит в соседних странах и по всей Европе", - заявил Думпис.

Он добавил, что выступает за все средства, позволяющие сломать кривую заболеваемости и уменьшить количество инфекций. "Если это потребует чрезвычайной ситуации, я бы проголосовал за нее", - признался Думпис.

"Мы не можем найти дополнительный персонал, и возможности очень малы", - прокомментировала ситуацию директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Она сказала, что каждый житель должен осознавать риск заболеваемости и как можно серьезнее относиться к ограничениям.

Соглашаясь с мнением коллег, руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и иммунизации Элина Диминя высказалась, что наибольшее внимание следует уделять количеству врачей и медицинского персонала, инфицированных Covid-19.

По словам Димини, слишком долго преобладало представление о том, что растущая кривая распространения инфекции - это просто случайность, и теперь это неприятно отыгрывается.

Несмотря на то, что латвийская статистика инфекций довольно аккуратна на европейском фоне, для того, чтобы не оказаться в такой ситуации, как в Чехии или Словении, следует проявлять большую осторожность, считает она.

Учитывая, что большинство новых случаев заражения были зарегистрированы в домашних хозяйствах и наблюдается относительно большое количество контактов недавно заболевших, в целях самозащиты эксперты призвали общественность придерживаться самоизоляции и других мер по ограничению распространения вируса за пределами дома.

Отвечая на вопрос, что было сделано недостаточно в докризисный период, Уга Думпис отметил, что правительство, основываясь на экономических аргументах, слишком несерьезно отнеслось к внешним угрозам, продолжив работу аэропортов и сохранив открытыми границы, в то время как эпидемиологи придерживались консервативной позиции. Сейчас Европа осознала, что общественная мобильность и путешествия были одной из основных причин, по которой страны находятся в нынешнем положении, добавил он.

Думпис также подчеркнул ответственность всех жителей в отношении того, что необходимы новые ограничительные меры:

"Если бы жители Латвии соблюдали ограничения и основные принципы дистанцирования, то думать о других ограничениях не пришлось бы", - отметил специалист.

В дополнение к словам Думписа Лиене Ципуле указала, что Латвия, возможно, считалась с кривой низкой заболеваемости в более долгосрочной перспективе и надеялась, что общественность будет вовлечена в снижение уровня инфекции. Однако при оценке пропускной способности больниц, вероятно, нужно было работать с прогнозами летом гораздо быстрее и настойчивее.

В целях дальнейшего снижения уровня заболеваемости Думпис подчеркнул необходимость развития сотрудничества с местными органами власти и вновь отметил важность соблюдения основных принципов дистанцирования.