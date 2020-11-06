Трамп в эфире заявил, что у него украли победу. Телеканалы США прервали его выступление

Несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа из Белого дома, когда тот стал делать бездоказательные заявления о прошедших президентских выборах, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Verge. Так, выступление Трампа прервали такие телеканалы, как MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, и издание USA Today.
В своей речи Трамп, баллотировавшийся от Республиканской партии на новый срок, обвинил конкурентов - представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Он также заявил, что побеждает на выборах, если считать только "законные голоса", хотя на самом деле подсчет голосов все еще продолжается в нескольких ключевых штатах страны.
Быстрее всех на слова Трампа среагировал ведущий MSNBC Брайан Уильямс, который прервал Трампа уже в середине выступления. Он сказал в эфире:
MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020
"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK
Другие телеканалы - CNN и Fox News показали выступление Трампа полностью, однако журналист CNN Дэниел Дейл назвал речь президента "самой нечестной" с 2016 года.
Подсчет голосов на очередных выборах президента США, прошедших 3 ноября, еще не завершен. Ни один из кандидатов - ни Дональд Трамп, ни Джо Байден - еще не получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.