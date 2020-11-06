Трамп в эфире заявил, что у него украли победу. Телеканалы США прервали его выступление

В своей речи Трамп, баллотировавшийся от Республиканской партии на новый срок, обвинил конкурентов - представителей Демократической партии в мошенничестве и попытке украсть выборы. Он также заявил, что побеждает на выборах, если считать только "законные голоса", хотя на самом деле подсчет голосов все еще продолжается в нескольких ключевых штатах страны.

Быстрее всех на слова Трампа среагировал ведущий MSNBC Брайан Уильямс, который прервал Трампа уже в середине выступления. Он сказал в эфире:

"Снова мы в необычном положении: не только прерываем президента США, но и поправляем его".

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.



"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States..." pic.twitter.com/IwVshBmosK — Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020

Другие телеканалы - CNN и Fox News показали выступление Трампа полностью, однако журналист CNN Дэниел Дейл назвал речь президента "самой нечестной" с 2016 года.