Вс, 8.11.2020
Эти выборы еще далеки от завершения. Я не успокоюсь, пока народ Америки не получит честный подсчет голосов, которого заслуживает он, и которого требует демократия Дональд Трамп, действующий президент США
Дональд Трамп, действующий президент США
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Джо Байден стал президентом США
Дополнено в 19:15

ФОТО: Shutterstock

Джо Байден победил на выборах президента США - об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на телеканалы CNN и ABC News. Те, в свою очередь, основывались на данных подсчета бюллетеней, а также на своих экспертных оценках.

Байден, как считает CNN, победил в Пенсильвании и в общей сложности набрал  273 голоса выборщиков (для победы необходимо минимум 270 голосов). Аналитики ABC News тоже уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за демократа Байдена. Вскоре к ним присоединились Fox News и Associated Press.

Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов выборщиков. До того, как стал известен результат в этом штате, у Байдена было 253 голоса выборщиков.

Выборы нового президента США прошли 3 ноября. Основными соперниками были действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

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