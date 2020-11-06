Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут жизни", - написал брат Хенсли.

Тело музыканта будет кремировано на частной церемонии в Испании.

Кеннет Хенсли родился в 1945 году в Лондоне, с середины 1960-х играл в группе The Gods, а в 1969 году стал клавишником и вокалистом группы Spice, которую в скором времени переименовали в Uriah Heep.

Он выступал с группой с 1969 по 1980 год и принял участие в записи 14 альбомов.

Именно Хенсли был автором или соавтором наиболее известных хитов группы, таких как Lady in Black, Easy Livin', Stealin', Look at Yourself. Именно они принесли группе всемирную известность.

После ухода из коллектива Хенсли выпускал сольные альбомы, а также сотрудничал с другими артистами.