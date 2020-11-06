Пт, 6.11.2020
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System of a Down выпустили новые песни - они о конфликте в Нагорном Карабахе

Армяно-американская метал-группа System of a Down впервые за 15 лет выпустила новые песни - они о конфликте в Нагорном Карабахе. 

 

Лидер коллектива Серж Танкян обвинил Азербайджан и Турцию в актах геноцида в отношении людей и природы. Об этом пишет Esquire.

Новые композиции группа не выпускала целых 15 лет.

"Настало время сделать это сейчас, мы вчетвером должны сказать кое-что чрезвычайно важное в один голос. Эти две песни - Protect The Land и Genocidal Humanoidz - говорят о страшной и серьезной войне, развязанной против наших культурных Родин - Арцаха и Армении", - цитирует Танкяна портал.

Музыкант заявил, что "нынешние коррумпированные режимы" Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят провозгласить Арцах и Армению своими, но и "безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы для достижения своей миссии".

 

"Они делают ставку на то, что мир слишком отвлекся на Covid-19, выборы и гражданские беспорядки, чтобы кричать об их зверствах", - написал музыкант в соцсетях.

Лидер System of a Down указал, что сейчас не время закрывать глаза.

"Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, чтобы защитить нашу культуру и чтобы защитить наш народ".

Прибыль от продажи песен будет направлена на помощь тем, кто пострадал в ходе конфликта в Карабахе.

System of a Down - армяно-американская метал-группа, образованная в 1992 году в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и Дароном Малакяном под названием Soil, а в 1995 принявшая нынешнее название. 

В период с 1998 по 2005 год группа выпустила пять студийных альбомов, каждый из которых стал платиновым.

Контекст: 

  • Враждебные отношения между Азербайджаном и Арменией существуют с 1990-х годов, когда произошла война из-за Нагорного Карабаха, где проживало преимущественно армянское население.
  • Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, de facto с начала 1990-х годов был независимой армянской республикой. Хотя Азербайджан не контролировал Нагорный Карабах после распада СССР, он считает армянский регион своей территорией.
  • Нагорный Карабах также рассматривается международным сообществом как часть Азербайджана, и ни одна страна не признала этот регион в качестве независимого государства.

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