System of a Down выпустили новые песни - они о конфликте в Нагорном Карабахе

Лидер коллектива Серж Танкян обвинил Азербайджан и Турцию в актах геноцида в отношении людей и природы. Об этом пишет Esquire.

"Настало время сделать это сейчас, мы вчетвером должны сказать кое-что чрезвычайно важное в один голос. Эти две песни - Protect The Land и Genocidal Humanoidz - говорят о страшной и серьезной войне, развязанной против наших культурных Родин - Арцаха и Армении", - цитирует Танкяна портал.

Музыкант заявил, что "нынешние коррумпированные режимы" Алиева в Азербайджане и Эрдогана в Турции не только хотят провозгласить Арцах и Армению своими, но и "безнаказанно совершают акты геноцида в отношении человечества и дикой природы для достижения своей миссии".

"Они делают ставку на то, что мир слишком отвлекся на Covid-19, выборы и гражданские беспорядки, чтобы кричать об их зверствах", - написал музыкант в соцсетях.

Лидер System of a Down указал, что сейчас не время закрывать глаза.

"Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, чтобы защитить нашу культуру и чтобы защитить наш народ".

Прибыль от продажи песен будет направлена на помощь тем, кто пострадал в ходе конфликта в Карабахе.

System of a Down - армяно-американская метал-группа, образованная в 1992 году в Лос-Анджелесе Сержем Танкяном и Дароном Малакяном под названием Soil, а в 1995 принявшая нынешнее название.

В период с 1998 по 2005 год группа выпустила пять студийных альбомов, каждый из которых стал платиновым.