Умер Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на его представителя Олега Сташкевича.
Михаил Жванецкий - народный артист России и народный артист Украины. Он выступал на сцене с 1960-х годов. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два", а также пятитомного "Собрания сочинений".
В 2018 году СМИ писали, что у артиста диагностировали рак предстательной железы.
В октябре 2020 года сообщалось, что сатирик завершил концертную деятельность и закрыл ИП.
"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома", - сообщил тогда журналистам его представитель Олег Сташкевич.
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