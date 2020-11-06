Умер Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий - народный артист России и народный артист Украины. Он выступал на сцене с 1960-х годов. Автор сборников "Моя Одесса", "Год за два", а также пятитомного "Собрания сочинений".

В 2018 году СМИ писали, что у артиста диагностировали рак предстательной железы.

В октябре 2020 года сообщалось, что сатирик завершил концертную деятельность и закрыл ИП.