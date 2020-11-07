В шоу экстремальных превращений примет участие женщина с невероятно большим размером груди

Эксперты решили, что превращения испытает 31-летняя Данэла, женщина, которой сейчас нужен бюстгальтер размера 75К. По ее словам, невероятный размер груди всегда был унизительным препятствием при общении с противоположным полом, а также мешал ей вести полноценный физически активный образ жизни и серьезно подрывал здоровье ее спины.

"У меня есть несколько недостатков - опущенные веки, из-за которых я выгляжу старше, чем есть, а также постоянно выгляжу грустной; неровный контур губ - когда я крашу губы, кажется, что я сделала это в спешке и не полностью закрасила одну часть губ; а также желтоватый цвет зубов и щель между передними зубами совсем не соблазняют улыбаться, особенно если я осознаю, что меня фотографируют.

Если эти недостатки я еще могу как-то скрыть и не выделять, то есть одна (точнее - две) вещи, которые не только мне не нравятся, но и усложняют повседневную жизнь. Это моя грудь. 2

Есть женщины, которые мечтают об увеличении груди, а я наоборот хочу их уменьшить, потому что жить с размером 75К в повседневной жизни непросто. Самой маленькой проблемой было бы то, что сложно найти привлекательный бюстгальтер или лестную одежду, но тяжесть ощущается каждый день. Чувствуется и заметно, как быстрый рост груди повлиял на позвоночник - он кривой и спина с небольшим горбом, каждый день приходится жить с болями в спине", - говорит участница шоу.

"Хотя я потеряла 26 кг лишнего веса за шесть месяцев, размер груди не изменился. Уже стабильно 4 года размер моего бюстгальтера К. Поэтому я верю, что превращения мне нужны, чтобы улучшить свою самооценку и состояние здоровья - не хочу беспокоиться, что в старости придется ходить с горбом", - рассказывает Данэла.

Женщина убеждена, что говорить на эту тему важно, чтобы просвещать общество и ломать представления о дамах с большой грудью.

"Многие люди думают, что жить с большой грудью несложно, потому что есть женщины, которые сознательно увеличивают свою грудь. Никто не говорит, как есть на самом деле, с какими физическими и эмоциональными трудностями приходится сталкиваться женщинам, если они от природы наделены большой грудью. 2

Считается, что женщины живут только с комплиментами и без никаких забот. Однако девочкам, у которых в раннем детстве быстро развивается грудь, приходится сталкиваться с насмешками со стороны сверстников и сексуальными домогательствами, потому что люди видят только грудь. В дополнение к этой борьбе с окружающей средой вы должны бороться, чтобы иметь возможность физически ходить с поднятой головой все время", - продолжает Данэла.

"Данэла страдает гигантомастией. Жизнь с такой проблемой может стать для молодой женщины катастрофой. За годы жизни с такой патологией возникают определенные проблемы с позвоночником. Поэтому, когда я увидел Данэлу, я сразу понял, что мне нужно ей помочь. Хотя понимал, что операция будет нелегкой. Многие врачи, проводящие операцию на груди, не стали бы этого делать, потому что выполнение такой операции очень рискованно. Мы знали о рисках. Но благодаря проекту мы сможем доказать, что в Латвии можно делать операции самого высокого уровня", - говорит эксперт Эдуард Юршевич.

Фото: Жизнь Данэлы