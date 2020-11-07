"Я видела, как люди умирают": МакSим призналась, что год лечилась от алкоголизма

Марина рассказала, что после аварии ей пришлось два месяца провести в больнице. Она поправилась на 15 килограммов. У певицы также начались осложнения с сосудами головного мозга. Она мучалась страшной головной болью. Обезболивающие ей не помогали.

В 2014 году Марина родила вторую дочь Машу. Отцом ребенка стал бизнесмен Антон Петров, но он даже не встретил молодую маму из роддома. Они расстались еще до появления малышки на свет. Расставание она переживала очень тяжело. Она доводила себя до истощения.

"Я весила 39 килограммов", - сказала она.

Через два года в новых отношениях Марина забеременела, но МакSим не смогла выносить ребенка. У певицы началась сильная депрессию.

"Это меня убило, и надолго", - указала она.

Последней каплей стала авария весной 2019 года.

"Я познакомилась с алкоголем. Прямо плотно... Чтобы хоть как-то заглушить боль, подружилась с алкоголем", - призналась она.

МакSим вспомнила, как ей было тяжело в больнице.

"Мой организм был не готов к таким испытаниям, я дважды побывала в реанимации. Я хорошо помню одну ночь, когда в палате нас лежало пять человек. В сознании была я одна. И я видела, как всех четырех заменили за ночь на новых пациентов. Не выжил никто, кроме меня. Я видела, как люди умирают. На самом деле это происходит совсем не романтично, это страшно. Но даже это меня не испугало, я продолжила пить. Делала это чаще всего одна", - разоткровенничалась певица.