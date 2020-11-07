Сб, 7.11.2020
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Как журналист Янис Вингрис бежал из Нагорного Карабаха

ФОТО: TVNET

После предыдущего видеоразговора журналист и режиссер TVNET Янис Вингрис был вынужден покинуть Нагорный Карабах и отправиться в столицу Армении Ереван. В интервью для журналиста и политолога Тома Ратфельдера Вингрис делится своими чувствами и взглядами на текущую ситуацию.

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул с новой силой в конце сентября. У каждой из сторон есть своя версия случившегося, азербайджанские военные смогли захватить отдельные территории Нагорного Карабаха. Пока что за город Шуши на окраине Степанакерта ведутся ожесточенные бои, и некоторые источники сообщают о его падении.

Журналист TVNET Янис Вингрис также посетил город Шуши, он признается, что всю неделю испытывал чувство повышенного адреналина. Подробнее об этом в интервью.

Видео: Интервью Яниса Вингриса коллеге прямо с места событий

Уже вскоре на портале TVNET будут опубликованы материалы Яниса Вингриса о нагорно-карабахском конфликте глазами очевидца!

Контекст:

  • Враждебные отношения между Азербайджаном и Арменией существуют с 1990-х годов, когда произошла война из-за Нагорного Карабаха, где проживало преимущественно армянское население.
  • Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, de facto с начала 1990-х годов был независимой армянской республикой. Хотя Азербайджан не контролировал Нагорный Карабах после распада СССР, он считает армянский регион своей территорией.
  • Нагорный Карабах также рассматривается международным сообществом как часть Азербайджана, и ни одна страна не признала этот регион в качестве независимого государства.

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