Как журналист Янис Вингрис бежал из Нагорного Карабаха

Нагорно-карабахский конфликт вспыхнул с новой силой в конце сентября. У каждой из сторон есть своя версия случившегося, азербайджанские военные смогли захватить отдельные территории Нагорного Карабаха. Пока что за город Шуши на окраине Степанакерта ведутся ожесточенные бои, и некоторые источники сообщают о его падении.