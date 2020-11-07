Рижанка не смогла проголосовать на выборах РД: она требует компенсацию в размере 1000 евро

Истица просит возместить нематериальный ущерб, причиненный бездеятельностью городской избирательной комиссии, которая не обеспечила ей возможность проголосовать 29 августа по месту жительства.

В день внеочередных выборов в Рижскую думу представители городской избирательной комиссии не явились домой к нескольким людям, которые заказывали голосование на дому.