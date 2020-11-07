Сб, 7.11.2020
С моей точки зрения, я могу сказать, что уже существует чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог
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  • Рижанка не смогла проголосовать на выборах РД: она требует компенсацию в размере 1000 евро

Рижанка не смогла проголосовать на выборах РД: она требует компенсацию в размере 1000 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Некая рижанка требует от самоуправления компенсацию в размере 1000 евро за невозможность проголосовать на внеочередных выборах в Рижскую думу.

Истица просит возместить нематериальный ущерб, причиненный бездеятельностью городской избирательной комиссии, которая не обеспечила ей возможность проголосовать 29 августа по месту жительства.

Рижская дума рассмотрит этот вопрос на заседании 11 ноября.

В день внеочередных выборов в Рижскую думу представители городской избирательной комиссии не явились домой к нескольким людям, которые заказывали голосование на дому.

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