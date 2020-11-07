Продюсер против правительства: культура может умереть

Говоря о том, является ли объявление режима чрезвычайной ситуации единственным инструментом для ограничения пандемии Covid-19, продюсер заявил, что он не эпидемиолог, однако при виде того, что происходит в других странах мира, это было довольно логичное и неизбежное решение для Латвии.

Миллерс выразил надежду, что в этот раз, в отличие от весны, правительство учтет свои ошибки и вспомнит, что культура - единственная отрасль, которая внесена в преамбулу Конституции.

По мнению продюсера, правительство должно осознавать, что чрезвычайно важно не потерять деятелей культуры, часть которых после весеннего кризиса уже распрощалась с этой отраслью, и, вероятно, не вернутся в нее

Летом Государственный фонд капитала культуры начал прием заявок на программу занятости творческих лиц. Людям, которые с марта не имели работы, было предложено претендовать на 1614 евро до уплаты налогов на создание творческой работы. По мнению Миллерса, всякий может понять, что это совершенно неадекватный инструмент поддержки.

Он отметил также, что отрасль культуры очень тесно связана с доверием общества, которое было подорвано в момент, когда пришлось отменять мероприятия. Некоторым пришлось делать это два или даже три раза.

По словам Миллерса,