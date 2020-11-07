Сб, 7.11.2020
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Трамп заявил о нарушениях в Пенсильвании и других "колеблющихся" штатах

Трамп

ФОТО: Getty Images

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что десятки тысяч бюллетеней в штате Пенсильвания были незаконно получены уже после закрытия избирательных участков, что позволило изменить результаты выборов, сообщает "Медуза". Такая же ситуация, как написал Трамп в своем Twitter, сложилась и в других штатах, где разрыв между кандидатами в президенты минимален.

Также обработка сотен тысяч бюллетеней, как заявил Трамп, проходила без наблюдателей - это является нарушением закона.

Twitter добавил к сообщению Трампа пометку, что его содержание полностью или частично может вводить в заблуждение относительно выборов президента США.

Выборы прошли 3 ноября. Основные соперники - действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Из-за пандемии Covid-19 рекордное число американцев приняли участие в выборах, отправив бюллетени по почте. По этой причине процесс подведения итогов голосования заметно затянулся. Официально победитель пока так и не определен, а в нескольких штатах кандидатов друг от друга разделяют несколько тысяч голосов.

В первые часы выборов Трамп лидировал в нескольких "колеблющихся" штатах, в том числе и в Пенсильвании, однако по мере дальнейшей обработки бюллетеней, вперед вышел Джо Байден.

Байден уже может рассчитывать на 253 голоса выборщиков, Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов. 

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