Трамп заявил о нарушениях в Пенсильвании и других "колеблющихся" штатах

Также обработка сотен тысяч бюллетеней, как заявил Трамп, проходила без наблюдателей - это является нарушением закона.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Twitter добавил к сообщению Трампа пометку, что его содержание полностью или частично может вводить в заблуждение относительно выборов президента США.

Выборы прошли 3 ноября. Основные соперники - действующий президент, республиканец Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.

Из-за пандемии Covid-19 рекордное число американцев приняли участие в выборах, отправив бюллетени по почте. По этой причине процесс подведения итогов голосования заметно затянулся. Официально победитель пока так и не определен, а в нескольких штатах кандидатов друг от друга разделяют несколько тысяч голосов.

В первые часы выборов Трамп лидировал в нескольких "колеблющихся" штатах, в том числе и в Пенсильвании, однако по мере дальнейшей обработки бюллетеней, вперед вышел Джо Байден.