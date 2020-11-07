Джо Байден одержал победу на выборах. Каких шагов следует ожидать от нового президента?

Джо Байден стал президентом с третьей попытки. Предыдущие пробы, в 1987 и в 2008 годах, не увенчались успехом: в обоих случаях он сошел с дистанции задолго до финиша. Новому президенту США будет нелегко. Перед ним целый спектр проблем: от коронавируса и расового неравенства до безработицы и острой нехватки доступной медицины.

Какой будет его политика на международной арене - в частности, отношения с Россией и Китаем? Мы выбрали восемь ключевых проблем, которые Байдену придется решать в первую очередь.

Эпидемия коронавируса

Джо Байден предлагает начать массовое и бесплатное тестирование, чтобы таким образом как можно оперативнее решить самую масштабную проблему, которая стоит сейчас перед США. Он обещал, что организует общегосударственную программу отслеживания и мониторинга распространения вируса, в которой будет работать до 100 твсяч человек, а в каждом штате будет как минимум по десять центров тестирования.

Благосостояние и рабочие места

Джо Байден обещает поднять минимальную зарплату до 15 долларов в час и помочь малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса. Он за прямые выплаты малоимущим семьям. Он, например, предлагал увеличить на 200 долларов социальные выплаты малообеспеченным, а также пересмотреть снижение налогов для богатых, введенное Трампом. Байден хочет помочь и молодежи: он предлагает списать до 10 тыс. долларов федеральных студенческих займов.

Новый президент планирует инвестировать 400 млрд долларов в поддержку американского производства в рамках программы "Покупай американские товары". Раньше его критиковали за поддержку зоны свободной торговли в Северной Америке (NAFTA), из-за которой, считают некоторые, рабочие места ушли из США в другие страны.

Расовые отношения

2020 год запомнится беспрецедентными акциями протестов на расовой почве. Джо Байден открыто заявлял, что, по его мнению, расизм в Америке - реальность. Он планирует бороться с ним с помощью программ экономической и социальной поддержки для этнических меньшинств. Для этого он хочет создать инвестиционный фонд в 30 млрд долларов.

Если в 1990-е годы Байден считал, что с преступностью нужно бороться жесткими методами, то сейчас его взгляды иные. Он предлагает в первую очередь решать проблему расового и социального неравенства, которые тесно связаны между собой. А еще он хочет создать фонд в 20 млрд долларов для реабилитации и помощи освобожденным из тюрем.

Экология и климат

На посту президента Джо Байден, который раньше заявлял, что изменения климата угрожают самому существованию человечества, планирует вернуть подпись США под Парижским соглашением о сокращении выбросов парниковых газов. Его предшественник, Дональд Трамп, вывел страну из этой договоренности незадолго до выборов.