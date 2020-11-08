У Муцениеце роман с женатым режиссером, а Кошкина шлет послания Харламову?

У Агаты Муцениеце роман с женатым режиссером

На этой неделе желтая пресса активно обсуждала слухи о возможном романе Агаты Муцениеце и режиссера картины "Турецкий гамбит" Джаником Файзиевым.

"Муцениеце приписали роман с женатым режиссером", "Муцениеце заподозрили в тайном романе с российским режиссером", "Разведенной Агате Муцениеце приписали роман режиссером фильма "Турецкий гамбит"", - писали СМИ на этой неделе.

Стоит сказать, что Файзиеву 59 лет и он женат. Они увиделись на презентации фильма "Подольские курсанты". Вместе с режиссером к Агате приблизилась и его супруга Светлана Иванова, но сплетников уже было не остановить.

"Когда Агата появилась, сначала она стояла в фотозоне одна, позировала на дорожке, затем к ней подошли Джаник Файзиев и Светлана Иванова (жена режиссера. - Прим. ред). Это он ее подвел к Агате, таким взглядом просверлил Муцениеце, что многие начали переглядываться… Неужели мы что-то не знаем?" - цитирует портал Popcake.tv гостя мероприятия.

Файзиев не стал молчать в ответ на вопрос на роман с Муцениеце и заявил, что это ему кажется смешным. Близкие отношения с Агатой он опроверг.

Яна Кошкина шлет послания Гарику Харламову?

Новостные порталы о жизни звезд на этой неделе писали, что актриса Яна Кошкина намекнула в соцсетях на роман с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Напомним, что на прошлой неделе состоялся официальный развод Гарика Харламова и Кристины Асмус. Это только подогрело интерес к будущему резидента Comedy Сlub.

Слухи о том, что у Гарика есть новая возлюбленная появились почти сразу. На одной из вечеринок он появился в компании Яны Кошкиной и был достаточно волен в общении с ней.

Кроме того, актриса недавно намекнула в Instagram о человеке на букву "Г". Она опубликовала пикантное фото, на котором разговаривает по телефону. Якобы случайный кадр, сделанный подругой, во всей красе демонстрировал ее роскошный бюст.

"Сдала подружка... Фото - ее рук дело в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать "привет" от вас Г.?" - написала Яна.

Кошкина не уточнила, кого она имеет ввиду. Но фолловеры решили, что актриса общалась с Харламовым.

"Гарику привет", ""Г" - это Гарик Харламов?!", "Мартиросяна запалили", "Гном Гномычу", - писали подписчики.