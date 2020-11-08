Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра"

Продюсер и композитор Константин Меладзе стал гостем программы "Вечерний Ургант". на Первом канале. Во время эфира он представил новый состав группы "ВИА Гра".
Иван Ургант подчеркнул, что коллективу недавно исполнилось 20 лет. И вот теперь Константин Меладзе его обновил. В составе музыкального коллектива осталась 24-летняя Ульяна Синецкая.
К ней добавилась конкурсантка проекта X-Factor Ксения Попова и 19-летняя участница "Детского Евровидения-2013" София Тарасова.
Продюсер объяснил основное отличие в составе.
"Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное - харизма, это самое редкое и ценное качество", - сказал он.
Напомним, группа "ВИА Гра" основана в Киеве в 2000 году. Среди бывших участниц коллектива Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева и Светлана Лобода.
Видео: "Вечерний Ургант" - Константин Меладзе и "ВИА Гра"