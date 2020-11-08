Вс, 8.11.2020
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Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра"

ФОТО: скриншот видео

Продюсер и композитор Константин Меладзе стал гостем программы "Вечерний Ургант". на Первом канале. Во время эфира он представил новый состав группы "ВИА Гра". 

Иван Ургант подчеркнул, что коллективу недавно исполнилось 20 лет. И вот теперь Константин Меладзе его обновил. В составе музыкального коллектива осталась 24-летняя Ульяна Синецкая.

К ней добавилась конкурсантка проекта X-Factor Ксения Попова и 19-летняя участница "Детского Евровидения-2013" София Тарасова.

Продюсер объяснил основное отличие в составе.

"Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное - харизма, это самое редкое и ценное качество", - сказал он. 

Напомним, группа "ВИА Гра" основана в Киеве в 2000 году. Среди бывших участниц коллектива Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева и Светлана Лобода.

Видео: "Вечерний Ургант" - Константин Меладзе и "ВИА Гра"

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