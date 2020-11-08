В Сети обсуждают слухи о новом романе Егора Крида

26-летний Егор Крид подогревает слухи о своем романе с 18-летней звездой TikTok Валей Карнавал.
Сначала девушка появилась в его клипе на песню "Девочка с картинки".
А потом Валя и вовсе выпустила песню, в которой намекает, что возлюбленного зовут на букву "Е". В композиции "Истерика" она поет: "Это большой секрет, его зовут Е…".
Звезды флиртуют на публике, обмениваться комментариями и поддерживают друг друга. Также подписчики заметили, что Валя и Егор с недавних пор носят одинаковые браслетики.
Напомним, о личной жизни Егора Крида известно мало. Артист не отвечает на вопросы о второй половинке. Не единожды в интервью он рассказывал о своем романе с певицей Нюшей.