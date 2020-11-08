Вс, 8.11.2020
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В Сети обсуждают слухи о новом романе Егора Крида

ФОТО: скриншот видео

26-летний Егор Крид подогревает слухи о своем романе с 18-летней звездой TikTok Валей Карнавал.

Сначала девушка появилась в его клипе на песню "Девочка с картинки".

А потом Валя и вовсе выпустила песню, в которой намекает, что возлюбленного зовут на букву "Е". В композиции "Истерика" она поет: "Это большой секрет, его зовут Е…".

Звезды флиртуют на публике, обмениваться комментариями и поддерживают друг друга. Также подписчики заметили, что Валя и Егор с недавних пор носят одинаковые браслетики.

Напомним, о личной жизни  Егора Крида известно мало. Артист не отвечает на вопросы о второй половинке. Не единожды в интервью он рассказывал о своем романе с певицей Нюшей. 

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