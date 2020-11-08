"Остынь, Дональд, остынь!": Грета Тунберг подшутила над Трампом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала в Twitter ироничный пост о действующем президенте США Дональде Трампе.
Текст твита Тунберг выглядит так:
"Так нелепо. Дональду нужно поработать над управлением гневом, а потом сходить на хороший старомодный фильм с другом! Остынь, Дональд, остынь!".
Таким текстом активистка прокомментировала твит Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США.
So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020
Этот пост - дословно процитированный твит Трампа, который американский лидер посвятил активистке в декабре 2019 года - после того, как журнал Time признал Грету человеком года.
Ранее в октябре активистка призвала американцев отдать свой голос на выборах президента за кандидата от демократов Джо Байдена.