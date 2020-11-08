Вс, 8.11.2020
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"Остынь, Дональд, остынь!": Грета Тунберг подшутила над Трампом

Грета Тунберг

ФОТО: SCANPIX

Шведская экоактивистка Грета Тунберг опубликовала в Twitter ироничный пост о действующем президенте США Дональде Трампе.

Текст твита Тунберг выглядит так:

"Так нелепо. Дональду нужно поработать над управлением гневом, а потом сходить на хороший старомодный фильм с другом! Остынь, Дональд, остынь!".

Таким текстом активистка прокомментировала твит Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США.

Этот пост - дословно процитированный твит Трампа, который американский лидер посвятил активистке в декабре 2019 года - после того, как журнал Time признал Грету человеком года.

ФОТО: Скриншот соцсети

Ранее в октябре активистка призвала американцев отдать свой голос на выборах президента за кандидата от демократов Джо Байдена.

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