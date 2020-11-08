"Остынь, Дональд, остынь!": Грета Тунберг подшутила над Трампом

"Так нелепо. Дональду нужно поработать над управлением гневом, а потом сходить на хороший старомодный фильм с другом! Остынь, Дональд, остынь!".

Таким текстом активистка прокомментировала твит Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов на выборах президента США.

Этот пост - дословно процитированный твит Трампа, который американский лидер посвятил активистке в декабре 2019 года - после того, как журнал Time признал Грету человеком года.