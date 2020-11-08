Эксперт: работодатели должны учитывать требования к удаленной работе

По ее словам, и предприниматели, и учреждения государственного сектора должны учитывать, что удаленная работа также подчиняется требованиям охраны труда. В то же время необходимо учитывать коммуникационные и технологические риски.

Цакаре также подчеркнула, что в разгар пандемии, 1 июля, вступили в силу поправки к Закону об охране труда, которые теперь также включают описание удаленной работы и устанавливают требования к работодателям в этом отношении.

"Самое главное, чтобы работодатели несли ответственность за охрану труда и в условиях удаленной работы. Риски для безопасности труда должны оцениваться соответствующим образом и устраняться", - прокомментировала эксперт.

В то же время она напомнила, что работник обязан сотрудничать с работодателем в выявлении и предотвращении рисков удаленной работы, т.е. сотрудники не могут полагаться на тот факт, что удаленная работа выполняется из дома. Также следует учитывать, что работодатели обычно должны предоставить все необходимое для выполнения рабочих задач.

"Кроме того, предприятиям и учреждениям необходимо определить технологические и коммуникационные риски, которые могут возникнуть в результате удаленного общения. Какие технологические платформы и решения разрешены, насколько они безопасны, как регистрируется коммуникация, доступно ли использование личных компьютеров и каналов связи" - напомнил Цакаре.

По ее словам, все эти проблемы необходимо целенаправленно выявлять и контролировать, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации и соблюдение требований самих компаний и учреждений, а также законодательства.

В соответствии с приказом об объявлении режима чрезвычайной ситуации, принятом на внеочередном заседании правительства в пятницу, 6 ноября, во время действия режима чрезвычайной ситуации работодатель должен предоставить работникам возможность удаленной работы, если это позволяет специфика работы и у работника есть возможность полностью выполнять рабочие обязанности дома.

Также, при очном выполнении работы необходимо будет обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения ими своих служебных обязанностей, такими как маски для лица, фартуки, комбинезоны.