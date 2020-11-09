Установлено имя женщины, погибшей вместе с ведущим НТВ в авиакатастрофе

На данный момент установлено, что с ним в самолете была 33-летняя Наталья Климова (ранее предполагали, что Колтовой летел с женой). По данным СМИ, она занимала должность заместителя директора отделения банка. Об этом передает "Пятый канал".

Телеведущая Лера Кудрявцева и другие коллеги не могут поверить в смерть Александра. По словам Леры, Колтовой много раз звал ее посмотреть на Москву с птичьего полета, а она советовала ему завязывать с опасным увлечением. Блондинка также отметила, что у 41-летнего ведущего остался ребенок.

"Погиб мой друг... Говорить не могу..." - прокомментировал смерть друга и коллеги Александр Пушной.

Близкие подчеркивают, что авиация была для Колтового давней мечтой. Свой первый самостоятельный полет он осуществил всего год назад.

Обстоятельства произошедшего до сих пор выясняются, но по предварительным данным, у самолета телеведущего отказал двигатель.