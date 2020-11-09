MTV Europe Music Awards: триумф Леди Гаги и BTS

BTS получили награды в четырех основных категориях, включая победу в категории "Лучшая песня" с Dynamite, а так же в категории "Лучшая группа", а Леди Гага забрала премию "Лучший исполнитель". Кстати, у Леди Гаги было больше всего номинаций.

Но она уступила DJ Khaled в категории "Лучшее видео".

Рэпе-певица исполнительница Карди Би (Cardi B) стала лучшим исполнителем хип-хопа, Coldplay стал лучшими рок-исполнителями, американская певица Хейли Уильямс аолучила награду "Лучшую альтернативный исполнитель", а Little Mix стала "Лучшим поп-исполнителем".

В категории "Лучший латино-американский исполнитель" статуэтку взяла колумбийская певица Кэрол Джи (Karol G), которая получила награду за лучшую коллаборацию.

Кэрол Джи Ekrānuzņēmums

Лучший исполнителем электронной музыки стал Дэвид Гетта. Лучшими молодыми исполнителями и "прорывом" названы Doja Cat и YUNGBLUD.

Третий год подряд MTV EMA вручает награды "Смена поколений". На этот раз ее получили пять женщин.

Также на церемонии почтили память легендарного гитариста и композитора Эдди Ван Халена, который ушел из жизни в прошлом месяце.