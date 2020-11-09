"Я перед детьми тоже голым хожу": Иван Дорн о нудизме, Чернобыле и экологии

Про нудизм

Иван Дорн не стал скрывать, что любит спать без одежды. Да и дома он может ходить полностью обнаженным. Артиста не смущает, что у него растут маленькие дети, в том числе дочка, которой скоро исполнится 5 лет.

"Я перед своими детьми тоже голым хожу и не парюсь по этому поводу", - заметил он.

Жена говорит Ивану, что так делать не стоит, но у него свои мысли на этот счет. Артист объясняет, что просто любит спать без одежды, а иногда ему просто надо в туалет. В этот момент дети уже могут бодрствовать и его случайно увидеть.

Иван не исключает, что сейчас, когда дочь подрастает, он будет пересматривать свои привычки.

"Она родного брата тоже с писюхой видит... Она с детства знает, что это болтается", - подчеркивает Дорн.

Про Чернобыль

Иван отметил, что был связан с природой с самого детства. Он из маленького городка Славутич, который расположен близ Чернобыльской АЭС. Его построили после взрыва атомного реактора для ликвидаторов аварии.

"Каждый год у нас были тренировочные эвакуационные выходы... Мы смотрели документальные фильмы про Чернобыль", - вспоминает свои школьные годы артист.

Он признался, что сериал "Чернобыль" не смотрел.

"Я все про это знаю", - подчеркнул Иван.

Он объяснил, что знает причины взрыва, фамилии. Каждый год он возлагал цветы.

"Для меня это уже настолько высокий концентрат этой темы... Он пропитал меня от "А" до "Я"... Я свой кусок пирога чернобыльского откусил", - пояснил Дорн.

Основная причина, из-за чего он не хочет смотреть сериал - это то, что, скорее всего, в нем много романтики.

Саму Припять, старый и новый саркофаги на реакторе он видел. Так вышло, что отец его жены является заместителем директора Чернобыльской АЭС по технической безопасности.

Собчак была удивлена таким фактом, ведь на месте аварии до сих пор повышенный уровень радиации. Дорн, в свою очередь, ей объяснил, что сейчас там работает около 1,5 тысячи человек. Женщин сейчас перевели в Славутич, хотя раньше они тоже там работали. Отец его супруги следит за уровнем радиации и тем, чтобы все соблюдали правила безопасности.

По словам Ивана, ходит такой интересный слух, что многие мужчины лечились от радиоактивного облучения водкой и якобы живы до сих пор.

После выхода сериала в Припяти стали все чаще появляться туристы. Чернобыль даже сам взялся за организацию экскурсий по ключевым местам, показанным в сериале.