"Ждите, черти, русские идут!": на сайте "Росксомоса" появился раздел с песнями его главы Дмитрия Рогозина

На сайте "Роскосмоса" был создан раздел, где можно найти песни гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает "Дождь".
Новый раздел имеет название "Песни о космосе", всего там 12 композиций. Автор текстов пяти из них - Рогозин. Это песни "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй!".
В песне "Танцы в небе", например, есть такие слова:
"По обжаренной Солнцем сухой наковальне
Молот стучит авиацией дальней.
На склонах и в схронах, в нишах и клетях
Прячутся, прячутся, прячутся черти.
Сирийцы в отчаянии нас попросили
В небе представить танцы России:
Татарские песни, русские пляски,
Громких цыган зажигательных краски.
Танцы в небе с молотом в руках
Сабли точат в жарких облаках.
Танцы в небе - шире танца круг!
Ждите, черти, русские идут!"
Помимо этого, там можно найти композицию, слова к которой написала супруга Рогозина Татьяна. Все песни можно послушать, скачать или посмотреть на YouTube.
Рогозин возглавляет "Роскосмос" с мая 2018 года. Он окончил факультет журналистики МГУ, а также экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. На его счету защита двух диссертаций - на философском факультете МГУ и в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
В своих соцсетях Рогозин часто публикует свои стихотворения, он также писал сценарий к фильму о Великой Отечественной войне. В 2019 году его композиции исполнили в День космонавтики в Кремле.