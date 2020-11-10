Вт, 10.11.2020
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  • "Ждите, черти, русские идут!": на сайте "Росксомоса" появился раздел с песнями его главы Дмитрия Рогозина

"Ждите, черти, русские идут!": на сайте "Росксомоса" появился раздел с песнями его главы Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

На сайте "Роскосмоса" был создан раздел, где можно найти песни гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает "Дождь". 

Новый раздел имеет название "Песни о космосе", всего там 12 композиций. Автор текстов пяти из них - Рогозин. Это песни "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй!".

В песне "Танцы в небе", например, есть такие слова:

"По обжаренной Солнцем сухой наковальне

Молот стучит авиацией дальней.

На склонах и в схронах, в нишах и клетях

Прячутся, прячутся, прячутся черти.

Сирийцы в отчаянии нас попросили

В небе представить танцы России:

Татарские песни, русские пляски,

Громких цыган зажигательных краски.

Танцы в небе с молотом в руках

Сабли точат в жарких облаках.

Танцы в небе - шире танца круг!

Ждите, черти, русские идут!"

Помимо этого, там можно найти композицию, слова к которой написала супруга Рогозина Татьяна. Все песни можно послушать, скачать или посмотреть на YouTube.

Рогозин возглавляет "Роскосмос" с мая 2018 года. Он окончил факультет журналистики МГУ, а также экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. На его счету защита двух диссертаций - на философском факультете МГУ и в Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

В своих соцсетях Рогозин часто публикует свои стихотворения, он также писал сценарий к фильму о Великой Отечественной войне. В 2019 году его композиции исполнили в День космонавтики в Кремле.

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