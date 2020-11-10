Вт, 10.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY
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  • Латвийская кантри-певица скандально расходится с бывшим: вовлечена даже полиция

Латвийская кантри-певица скандально расходится с бывшим: вовлечена даже полиция

Кантри-исполнительница Линита Мединя, которая еще в сентябре была готова провести всю оставшуюся жизнь с Гунтаром Авдеевым из Огре, заявила на него в полицию. 

Впервые о трещине в отношениях пары стало известно в рамках программы Sapņu ķērājas, где Мединя выразила неуверенность в долгосрочности их союза. 

Видео: Выпуск Sapņu ķērājas

Изданию Privātā Dzīve Линита подтвердила, что они расстались уже как три недели, а также что инициатором расставания была она. Однако действия бывшего возлюбленного ее пугают: "Он мне писал по 50 сообщений в день, пока я его не заблокировала. После этого стал писать моим родным, друзьям и недругам. 

Он рыщет вокруг моего дома, фотографирует и снимает окна - он просто преследует меня. Это ненормально, поэтому я обратилась в полицию и написала заявление о преследовании". 

Privātā Dzīve связалась с бывшим Медини, который подтвердил, что был у нее в Елгаве, но сделал это с целью отдать ее вещи и забрать свои. 

"Еще с первого дня наших отношений Линита врала мне и всей Латвии. Во-первых, о том, что она развелась. В действительности она все еще официально замужем. Во-вторых, в тот момент, когда была запись программы, наши отношения уже были на грани, потому не понимаю, зачем она всем говорила, что готова работать над нашими отношениями", - поделился бывший друг певицы, который также отмечает, что он не держит зла, просто не желает публичных порицаний. 

Больше читайте в новом номере журнала Privātā Dzīve!

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