В Москве задержаны две участницы Pussy Riot в кокошниках

В Москве полиция задержала двух участниц панк-группы Pussy Riot - Марию Алехину и Риту Флорес, а также фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова и художника по имени Фархат (фамилия не названа). Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал Avtozak LIVE.
Активисты были задержаны на выходе из кафе. Полицейские проверили их документы, а затем завели в автозак и увезли в ОВД. Самариддин Раджабов подтвердил свое задержание, опубликовав в сториз в Instagram короткое видео из автозака.
Рита Флорес тоже разместила в Instagram кадры, сделанные при задержании.
Мария Алехина рассказала "МБХ медиа", что сотрудники полиции решили проверить их на причастность к преступлениям, совершенным ранее.
"Задержали в кокошниках опять, мы только надели кокошники, и нас задержали. Задержали в центре на этот раз. Едем в служебном транспорте, гуманно задержали, без насилия", - рассказала Мария.
4 ноября Мария Алехина и Рита Флорес были задержаны в столице России на акции, во время которой активистки были в русских народных костюмах. Они были задержаны из-за отсутствия перчаток, что в полиции назвали нарушением "режима самоизоляции", писало "ОВД-Инфо".