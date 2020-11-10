В Москве задержаны две участницы Pussy Riot в кокошниках

Активисты были задержаны на выходе из кафе. Полицейские проверили их документы, а затем завели в автозак и увезли в ОВД. Самариддин Раджабов подтвердил свое задержание, опубликовав в сториз в Instagram короткое видео из автозака.

ФОТО: instagram.com/stories/ikonastilya420

Рита Флорес тоже разместила в Instagram кадры, сделанные при задержании.

ФОТО: instagram.com/stories/ritaflores69/

Мария Алехина рассказала "МБХ медиа", что сотрудники полиции решили проверить их на причастность к преступлениям, совершенным ранее.

ФОТО: instagram.com/stories/ritaflores69/

"Задержали в кокошниках опять, мы только надели кокошники, и нас задержали. Задержали в центре на этот раз. Едем в служебном транспорте, гуманно задержали, без насилия", - рассказала Мария.