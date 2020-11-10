Красота уходит в подполье: мастера начинают надомный прием вопреки запретам

В Латвийской ассоциации специалистов красоты логику решения властей не понимают: "Я считаю, что в данный момент нет логики оставлять парикмахера, который три часа красит волосы или ухаживает за бородой у мужчин, там нет расстояния, там нет маски, или лечебный педикюр у подолога, если у пациента есть диабет и это жизненная необходимость. Как мы может это запретить?" - говорит президент ассоциации Сабина Улберте.

В Министерстве здравоохранения отмечают - инициатива запретить услуги красоты исходила от Центра профилактики и контроля заболеваний. Несмотря на то, что там знают о проблеме подпольных салонов, они надеются на сознательность мастеров красоты и их клиентов.

"Многие услуги предоставляются в прямом контакте - лицом к лицу. Многие процедуры, в том числе и маникюр, занимают сравнительно долгое время. В сравнении с медицинскими процедурами - например, визитами к врачам, - процедуры красоты занимают больше времени, в связи с чем выше риски. Здесь также нужно упомянуть и о смешении социальных пузырей" - пояснила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.

Между тем в тематических группах в соцсетях многие уже начинают искать мастера, который в обход ограничений согласится принять их на процедуры красоты. В этом убедилась сама корреспондент Русского вещания LTV7 - она быстро смогла записаться на наращивание ресниц и маникюр. 47

Латвийская ассоциация специалистов красоты считает, что мастеров просто вынудили уйти в подполье. В такой ситуации невозможно контролировать качество исполнения процедуры и санитарные нормы.

"Это единственный доход [мастеров]. Государство, принимая такое решение, не дает ничего, никаких вариантов", - говорит президент ассоциации Сабина Улберте.

В период чрезвычайной ситуации контролем за соблюдением установленных ограничений будет заниматься Государственная полиция. Обещают реагировать на все вызовы, оценивая каждый случай индивидуально.