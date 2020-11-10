Михаила Ефремова отправят в колонию, где сидели футболисты Кокорин и Мамаев

Согласно словам защитника, 10 ноября Михаила этапировали в Белгородскую область. Перед тем, как попасть в колонию, он 20 дней должен будет провести на карантине в СИЗО.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. В результате громкого суда футболисты были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью.

Футболисты и Кокорин-младший провели в неволе 11 месяцев и досрочно освободились из колонии 17 сентября. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне. Протасовицкого освободили в начале ноября.

В мае кассационный суд отправил это дело на пересмотр. Защитники спортсменов настаивали на том, что их необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, нанесенных Соловчуку. Кроме того, по мнению адвокатов, суды нижестоящих инстанций не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях фигурантов.