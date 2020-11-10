Объявлено главное слово 2020 года. И это не "коронавирус"

В этом году лексикографы выбрали именно это слово, потому что этот опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Специалисты зарегистрировали в 2020 году больше 250 тысяч случаев упоминания локдауна, в прошлом году это слово использовали лишь четыре тысячи раз.