Объявлено главное слово 2020 года. И это не "коронавирус"

Британский словарь Collins назвал словом 2020 года "локдаун" (lockdown) - режим строгих ограничений на социальное взаимодействие, поездки и доступ к общественным пространствам, который некоторые страны вводили из-за пандемии коронавируса, пишет Esquire.
В этом году лексикографы выбрали именно это слово, потому что этот опыт "объединил миллиарды людей во всем мире". Специалисты зарегистрировали в 2020 году больше 250 тысяч случаев упоминания локдауна, в прошлом году это слово использовали лишь четыре тысячи раз.
В топ-10 рейтинга слов 2020 года также включили "коронавирус", "социальную дистанцию", "самоизоляцию".
Ежегодно эксперты анализируют при помощи компьютеров массив примерно в 4,5 миллиарда слов и определяют "слово года", бывшее у всех на слуху. Оно должно быть либо новым, либо таким, употребление которого резко выросло в связи с актуальностью обозначаемого им явления.