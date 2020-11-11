Экс-супруга из Риги, ночлег на вокзале и драка в клубе: Павел Прилучный

После стремительно начавшегося и так же стремительно завершившегося романа с голливудской звездой Никки Рид Павел, по его собственному признанию, стал предвзято относиться к женщинам.

О разводе и отношениях с Карпович:

Напомним, СМИ активно обсуждали предполагаемый роман Павла с актрисой Мирославой Карпович. Но никто из них самих не подтверждал и не опровергал эти отношения.

"Я вообще был жутко подавленный эти три года после развода, это были три года ада, честно говоря. Я поседел, чего только не было. На самом деле, если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул это время, я ей очень благодарен. Она правда была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни, помогал словом и делом", - так Прилучный заговорил о своих отношениях с Мирославой Карпович.

Павел заметил, что он старался не комментировать развод, хотя Агата продолжала это активно делать, но он не отвечал, потому что не хотел говорить плохо о матери своих детей. Кроме того, он не хотел оправдываться перед кем-либо или желтой прессой.