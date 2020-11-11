5 ноября популярный российский актер Павел Прилучный отмечает 35-летие. RUS TVNET рассказывает о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
Экс-супруга из Риги, ночлег на вокзале и драка в клубе: Павел Прилучный
О начале карьеры:
Началось все с полнометражного фильма "На игре", а после сериала "Закрытая школа", в котором Прилучный исполнил роль избалованного сердцееда Максима Морозова, он получил главную роль в многосерийной драме "Мажор" - она-то и подарила актеру народное признание.
Любопытный факт: именно во время работы над фильмом "На игре" Павел сделал себе татуировку на шее.
Кстати, на съемках сериала "Закрытая школа" он встретил свою будущую жену - экс-рижанку Агату Муцениеце. Сначала молодые люди не поладили, но после сцены поцелуя кинолюбовь переросла в настоящее чувство. Правда, в начале 2020 года звезды развелись, но остались в хороших отношениях ради детей - Тимофея и Мии.
О боксе:
Мало кто знает, но родной город актера - казахстанский Шымкент. В годы перестройки Павел с семьей переехал в Бердск Новосибирской области.
Его отец - тренер по боксу Валерий Дэль, а мама - хореограф Любовь Прилучная.
В детстве Павел занимался в секции бокса, танцами в хореографическом училище, а также с преподавателем вокала в музыкальной школе, которую посещал в течение пяти лет.
Прилучный говорил, что танцы и пение он терпеть не мог и ходил в эти кружки "из-под палки", а бокс - наоборот. Драки в Бердске были явлением обыденным, к тому же Павел, как и многие подростки, был вспыльчив и мог "завестись" из-за любого дерзко брошенного слова.
"Моя проблема в том, что я не умел (да и сейчас, впрочем, не умею) разговаривать, и если вижу хама, то сразу бью", - рассказывал актер.
В 14 лет Павел достиг звания кандидата в мастера спорта по боксу, однако, несмотря на достижения, был вынужден оставить травмоопасный вид спорта после десятого сотрясения мозга.
Кстати, в картине "Тень звезды" Прилучный играет рэпера. Он даже сам исполняет заглавный саундтрек. Известно, что автором песен к фильму является рэп-исполнитель Нигатив.
О принципах и близких:
"Принципы. Я очень часто и много получаю за свои принципы. За то, что отстаиваю справедливость. Например, если человек косячит три раза, я вычеркиваю его из своей жизни навсегда. Он перестает для меня существовать навсегда", - отметил актер в одном из интервью.
Павел объяснил, что этот принцип касается и его близких.
"И так происходит не только с теми, с кем я работаю, но и даже с моими близкими. Я очень многих из-за этого принципа потерял", - резюмирует он.
Прилучный отмечает, что он очень старается быть максимально правдоподобным на экране, избегать клише и карикатурного изображения. Актеру кажется, что ему это удается.
В 14 лет Павел пережил трагедию - скончался его отец. Тогда он и решил начать самостоятельную жизнь. Сначала перебрался в Новосибирск и решил стать актером. Окончил училище и даже служил в новосибирском театре, но желание уехать в Москву победило.
Москва встретила Прилучного не самым лучшим образом. Он хотел снять квартиру, но стал жертвой мошенников. Ему пришлось ночевать на вокзале, а утром, после беседы с милиционерами, он вернулся в офис "риэлторов", где не постеснялся применить навыки, полученные за годы занятий боксом, хотя деньги вернуть все же не удалось.
О романе с голливудской звездой:
Впервые Прилучный дебютировал на московской театральной сцене в спектакле "Белая гвардия". Именно там он познакомился с голливудской актрисой Никки Рид, которая посещала курсы для иностранцев при МХАТе. Между молодыми людьми вспыхнула страсть. Павел оставил вуз и пошел мыть посуду, чтобы накопить на билет и улететь в США. Но девушка перестала отвечать на его звонки.
После стремительно начавшегося и так же стремительно завершившегося романа с голливудской звездой Никки Рид Павел, по его собственному признанию, стал предвзято относиться к женщинам.
О разводе и отношениях с Карпович:
Напомним, СМИ активно обсуждали предполагаемый роман Павла с актрисой Мирославой Карпович. Но никто из них самих не подтверждал и не опровергал эти отношения.
"Я вообще был жутко подавленный эти три года после развода, это были три года ада, честно говоря. Я поседел, чего только не было. На самом деле, если бы не Мира, я бы, наверное, не вытянул это время, я ей очень благодарен. Она правда была тем человеком, который был в самые худшие минуты моей жизни, помогал словом и делом", - так Прилучный заговорил о своих отношениях с Мирославой Карпович.
Павел заметил, что он старался не комментировать развод, хотя Агата продолжала это активно делать, но он не отвечал, потому что не хотел говорить плохо о матери своих детей. Кроме того, он не хотел оправдываться перед кем-либо или желтой прессой.
"Я не видел смысла. Как ты ни напишешь, все равно будешь неправ. В разводе, я считаю, виноваты всегда оба. А то, что на меня так взяли и все это слили очень здорово - ну хорошо, я согласен, обливайте, если так ей легче было все это переживать. Я - мужчина, я потерплю", - объяснил актер в интервью Надежде Стрелец.
В чем-то он даже сравнил себя с Джонни Деппом. Сейчас он рад успехам Агаты. Мирослава Карпович ему помогла в момент развода, но это не были отношения двух влюбленных: "Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, и она мне очень помогла в свое время, и я ей помог".
О браке с Зепюр Брутян:
Шоком для многих стала неожиданная свадьба Павла Прилучного с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян. Звезды поженились 25 августа на вилле "Ротонда" в Одинцово. В Сеть попали фото с праздничного торжества.
Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала "В клетке" и позднее начали публиковать в соцсетях совместные фотографии. Несмотря на очевидный намек на роман, многие называли их отношения фикцией.
StarHit писал, что на свадьбе присутствовало около 65 гостей. Среди них можно было увидеть Стаса Михайлова с женой Инной, Алексея Чадова, Мота, Илью Глинникова, Алексея Новацкого. Организацией мероприятия занималась Анна Городжая, которая часто устраивает роскошные свадьбы для звезд.
О драке в клубе и травмах:
Сейчас актер совмещает съемки в кино и игру в театре.
Осенью 2020 года на съемках новой части "Мажора" произошла драка. Тогда Павла в калининградском ночном клубе избил бизнесмен Владимир Семенов. Артист заверил, что у него не было конфликтов с обвиняемым, поэтому он не понимает, почему тот напал.
В суде Павел ответил на вопрос, употреблял ли он перед дракой какие-то спиртные или энергетические напитки.
"Нет, я был трезв", - сказал он.
Прилучный объяснил, что не был готов к нападению, поскольку на него набросились сзади, и рассказал о полученных травмах: "Первый удар был со спины, в затылок. Я упал. Дальше уже было нанесено порядка 10 ударов, я так понимаю, в лицо. После чего мне были наложены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа".
Издание "Вокруг-ТВ" передает слова Семенова, который рассказал, что Павел Прилучный пришел в клуб в нетрезвом состоянии. Предприниматель пригласил его к себе за столик. Актер возмутился, что владелец отказался отключить систему видеонаблюдения, и покинул место с приятелями. Павел стал активно настаивать на том, чтобы Семенов устроил с ним спарринг. По версии обвиняемого, Прилучный снял футболку и начал прыгать перед ним, имитируя удары. Один из них пришелся в плечо бизнесмену, после чего тот ответил актеру, но не рассчитал силу: Павел упал и сильно ударился. Предприниматель предложил ему вызвать скорую помощь, однако артист отказался.
Якобы именно после этого договорного боя Прилучный получил серьезные травмы. У артиста диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Из-за этого Павлу пришлось отложить съемки в нескольких запланированных проектах, что сказалось на его финансовом состоянии.
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