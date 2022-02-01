Прилучный требует 54 тысячи евро от избившего его мужчины

Обидчиком выступил бизнесмен Владимир Семенов. Предприниматель рассказал журналистам, что они встретились с Прилучным в клубе, где начали обсуждать свои достижения в боксе. После они захотели выяснить, кто из них сильнее, и назначили бой через несколько дней.

Издание "Вокруг-ТВ" передает слова Семенова, который рассказал, что Прилучный пришел в клуб в нетрезвом состоянии. Предприниматель пригласил его к себе за столик. Актер возмутился, что владелец отказался отключить систему видеонаблюдения, и покинул место с приятелями. Павел стал активно настаивать на том, чтобы Семенов устроил с ним спарринг. По версии обвиняемого, Прилучный снял футболку и начал прыгать перед ним, имитируя удары. Один из них пришелся в плечо бизнесмена, после чего тот ответил актеру, но не рассчитал силу: Павел упал и сильно ударился. Предприниматель предложил ему вызвать скорую помощь, однако артист отказался.

Якобы именно после этого договорного боя Прилучный получил серьезные травмы. У артиста диагностировали перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Из-за этого Павлу пришлось отложить съемки в нескольких запланированных проектах, что сказалось на его финансовом состоянии.