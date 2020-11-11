Блестки для зубов, cъедобные духи и крем с медузой: 5 самых странных бьюти-новинок 2020 года

Крем со слизью медузы

Кремом с муциной улитки в составе уже никого не удивишь. Испанская марка Diet Esthetic пошла дальше и включила в состав своей косметики слизь медузы. На основе этого компонента бренд выпустил крем и гель для контура глаз. Производитель утверждает, что слизь медузы - хороший источник гликопротеина, который необходим для образования эластичных волокон в соединительной ткани.

Косметика с кератином человека

Еще одно новшество, от названия которого немного "стынет кровь в жилах". Главный компонент бренда Virtue - Alpha Keratin 60ku, белок, который содержится в волосах, коже и ногтях человека. Технологию извлечения этого белка придумал доктор Люк Бернетт - создатель бренда и бывший полковник армии США. Во время службы он возглавлял лабораторию регенеративной медицины, где проходило множество экспериментов по лечению травм с помощью кератина.

Блестки для зубов

Бренд CHRŌM давно спекулирует на мягко говоря странных идеях, специализируясь на ярких лаках для зубов. Его последняя новинка - лак с блестками. Принцип тот же, что с ногтями: на сухую поверхность наносите один слой, а после его высыхания покрываете вторым. Снять лак можно при помощи обычной тканевой салфетки.

Съедобные духи

Эта еще одна весьма странная бьюти-новинка - результат сотрудничества кондитера Лории Стерн с парфюмерным брендом Régime des Fleurs. Аромат включает в себя натуральные экстракты растений и органического алкоголя. "Духами" можно натирать кожу или добавлять в коктейли, мороженое или салат.

Косметика с бактериями из космоса