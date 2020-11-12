29-летний Глеб STH занимается музыкой с 14 лет. "Ничего себе!" - воскликнул он в разговоре с RUS TVNET. 15 лет он ежедневно занимался тем, что пишет стихи и музыку, делает аранжировки и старается хоть как-то заявить о себе. Несколько дней назад мечта парня сбылась - клип на трек "Валим на хаус" собрал один миллион просмотров на YouTube.

- Откуда такой псевдоним - Глеб STH?

- Этот псевдоним был у меня не всегда. Он появился в период STH-баттла. До этого был псевдоним S.L. Когда был баттл, на своей Facebook-страничке вместо фамилии я поставил STH, чтобы люди могли проще найти организаторов и связаться со мной. Так как баттл приобрел популярность в Риге, то и решение оставить такой псевдоним было "органическим". Сама же аббревиатура STH родилась еще 10 лет назад. Изначально это было название одного электронного проекта, а потом стало объединением нескольких разных проектов. Сейчас STH снова стало объединением, которое собирает под собой артистов и выпускает новые музыкальные проекты.

Глеб STH ФОТО: Пресс-фото

- Кем ты себя сам считаешь - продюсером, музыкантом, хип-хоп-исполнителем?

- Считаю себя и музыкантом, и продюсером. Хип-хоп-исполнителем я вообще не люблю себя называть, потому что хип-хоп как понятие имеет слишком много противоречий с тем, что я делаю как сольный исполнитель. Речитатив я использую просто как один из приемов. С точки зрения продюсирования, я сам не пользовался услугами продакшна - только пост-продакшена. Соответственно, себя я продюсирую с самого начала. С другими артистами я начал работать относительно недавно. Но вообще про себя я люблю говорить как про музыканта, потому что это понятие обобщенное.

Глеб STH ФОТО: Пресс-фото

- Расскажи, как ты начал свой музыкальный путь?

- Начало моего музыкального пути как зарождение идеи и понимание того, чем я хочу заниматься по жизни, зародилось в возрасте 13-14 лет. В целом пристрастие к музыке было с детства - сколько себя помню, с кассетником я не расставался, но именно после того, как увидел клип группы Korn "Did my time", я понял, чем хочу по жизни заниматься. Других планов уже не появлялось.

- Какие артисты оказали на тебя влияние?

- Как я успел упомянуть, главная группа в списке - Korn, а вслед за ними начинается очень колоритный список. Он состоит не только из музыкантов, но и из деятелей других видов искусства. Если говорить о музыке, то в первую очередь всегда будут Korn, а также Kataklysm, Баста, HIM, Lady Gaga, Максим Фадеев и многие другие.

ФОТО: Пресс-фото

- Помнишь ли ты свой первый сценический опыт?

- Очень хорошо помню, как вчера. Мне тогда было 15 лет, это был всем известный клуб "Саксофон" (рок-клуб "Саксофон" был небольшим подвальным клубом, расположенным недалеко от перекрестка улиц Стабу и Кр. Барона. Свой творческий путь в нем начинали многие рижские музыканты. Когда-то он был настоящим культовым местом для участников Рижского рок-клуба. - Прим. ред.), в составе моей первой группы, которая называлась Morbi[t] Reality. Это было жестко во всех смыслах этого слова. Во-первых, мы играли deathcore.

В зале творилось безумие, вплоть до того, что люди вылетали на сцену и сносили клавиши. Но самое жесткое в этой истории, что у меня тогда была температура 38,5. Может, поэтому я так ярко запомнил этот вечер, а в мир метала вошел через дверь в преисподнюю. (Смеется.)

ФОТО: Пресс-фото

- Ты не боишься экспериментов и иногда выпускаешь что-то вне привычного тебе жанра. Легко ли тебе это удается?

- Удается очень легко.

Эксперимент - это для меня обыденность, потому что весь свой путь я не бил в одну цель, а изучал разные жанры.

В каждой моей песне, в каком бы стиле она ни была, всегда можно найти элементы других стилей музыки. Когда я примеряю на себя что-то принципиально новое, я делаю это с большим энтузиазмом и никаких страхов не испытываю.

Аудио: ANAIT & Глеб СТХ - "Море"

- Лет 7 назад ты был одним из сооснователей рэп-баттлов STH Battle. Расскажи о них. Почему вы перестали это делать?

- Да, это было 6 лет назад. Это было очень классное время, которое сыграло большую роль для меня. Как я уже говорил, именно "STH-баттл" определил мой сценический псевдоним. Так как мы были первыми, кто сделал рэп-баттл в этой дисциплине (а капелла), мы внесли вклад в историю латвийского хип-хопа. Есть ряд причин, почему мы перестали этим заниматься. Как обстоятельные, так и личные. Но я очень рад, что после нас люди продолжили это дело. Очень сильно уважаю площадку Panda battle, потому что они сделали все то и все так, как я примерял на будущее для STH.

- Рэп VS метал. Что тебе ближе? Что тебя привлекает в каждом из жанров?

- В моем музыкальном мире жанровый спектр намного шире и не ограничивается только рэпом и металом, и ни одному из них я не отдаю особое предпочтение. Я из тех, кто музыку на жанры не разделяет. Но если все-таки выбирать, то - метал. Чисто из исторических соображений - самый первый и самый любимый. В металле меня привлекает энергетика. После этого жанра, с точки зрения исполнения и нагрузки ничего не страшно. Учитывая всю нашу ситуацию со звуком - проблемы "вас не слышно" не существовало никогда. В рэпе меня привлекает содержательность (если она есть), вайб.

Очень люблю и "новую", и "старую" школу. Дико раздражает читать в социальных сетях ругань между представителями разных эр хип-хопа на предмет, когда было лучше и считаю, что молодым стоило бы почитать книги, а старикам - сменить белье.

ФОТО: Пресс-фото

- Клип "Валим на хаус" собрал 1 миллион прослушиваний за 7 месяцев. Расскажи о нем подробнее, как он появился?

- Ну, как и любой музыкальный клип, этот тоже начался с песни. Идее и названию я благодарен моему другу Сергею, я считаю? что эта песня началась с него. Я шел домой и переписывался с ним. В процессе разговора он опрокинул фразу "Валим на хаус" в каком-то непринужденном контексте. То есть я зацепился сам, подумав о том, что это весьма двусмысленная фраза. Когда я пришел домой, ко мне через 10 минут должен был прийти ученик по гитаре (я тогда давал уроки). Пока он еще не пришел, я сел и написал этот самый припев про "страуса", который не должен был оставаться. Я просто накидал рандомных слов, чтобы зафиксировать ритмику, и в тот же момент сделал черновик инструментала, состоящий только из баса и бита. Когда ученик ушел, я записал припев на сырой бит? и вот в таком виде демо-запись провалялась у меня около полугода. Ну и в один прекрасный день я вернулся к ней и "добил". Только вот если взять звучание первой демки и финальную версию, возможно, захочется спросить: "А что поменялось?". Да ничего! Это очень вольная композиция, из-за чего я сейчас, можно сказать, "получаю по шее".

С клипом было все последовательно - моя девушка была знакома по ЛТВ7 с оператором Никитой Корневым (девушка Глеба - модель, певица и экс-телеведущая канала LTV7 Анаит Исаханова. - Прим. ред.), который очень хотел поработать с "чернухой", а я, в свою очередь, дал ему материал на растерзание. Никита уселся в режиссерское кресло, собрал команду, и мы сняли клип.

Из всех особенных происшествий, связанных именно со съемками - девочка, которая танцует VOG в клипе, по пути на первый съемочный день попала в аварию и сломала нос. Ну, как-то так.

- Почему он стал столь успешным?

- Тут вообще мистическая история. Клип набрал миллион не за 7 месяцев, а за недели три. 7 месяцев назад мы его выложили. Хотели запустить рекламу на Facebook, но она не запустилась и нам, до кучи, еще какие-то санкции впаяли на несколько месяцев. Что-то из экстремального содержания не понравилось ему. Ну и в целом клип настигла популярная участь клипов без буста. А еще мы проплатили рекламу в ВК какому-то эмдэкашному паблику (из их конторы), но там какие-то региональные нюансы возникли, плюс кто-то писал, что нельзя посмотреть в вашем регионе, а кто-то мог. Мы сами не понимаем - либо это дистрибьютеры впряглись не там, где надо... Ну, не пошел он вообще! Не могу сказать, что мы прям забили, просто пошли дальше, оставив "Валим на хаус" в репертуаре.

И вот в один прекрасный день, чуть больше недели назад мой друг и коллега - рижский музыкант СЕРЫЙWOLK - меня извещает о том, что в TikTok под трек наснимали аж 300 тик-токов в тот момент, когда под другие песни их нет вообще.

Через 2 часа ко мне на студию приезжают ребята и говорят, что клип рекламируется в YouTube и на нем уже 100 тысяч просмотров. А "застыли" просмотры на 8 тысячах, и так было 7 месяцев. Сначала у меня была паника, потому что я начал думать, что где-то включили случайно счетчик и сейчас как придет! Позвонив знающим людям, разобравшись в ситуации, понял, что это реклама Google Ads и ее не всегда нарочно запустить получается. Плюс немаловажный факт - чтобы запустить рекламу именно по такому методу, нужно сначала загрузить деньги. Ну вот так и дошло до миллиона.

Я до сих пор не знаю, кто это оплатил, и мне остается лишь благодарить его, пользуясь случаем, несмотря на то, что клип, видимо, так задолбал, что на него нажаловались и теперь его не найти в YouTube через поиск. Только через канал. Но все равно спасибо тебе, незнакомец!

Видео: Глеб STH - "Валим на хаус"

- Есть ли еще какие-то клипы, которые тоже сейчас "на волне"?

- Не совсем. Трек, который мы выпустили недавно. Тут связка - когда создавалась песня "Валим на хаус", параллельно мы с другом Рихардом из Нидерландов работали над совместным треком "Тряси языком", который по стилю - из серии песен по типу "хауса". Сводили их также одновременно, и обе должны были быть экранизированы. Но с "хаусом" получилось, а с "языком" нет. Почему? Ну не определились мы с вайбом, примеряли множество сценариев, и как-то все не то. Но песня зашла голландцам, там такое любят, у кого она лично есть - ставят там ее в клубах. Поэтому мы решили по многочисленным просьбам загрузить ее на площадки. И вот мы загружаем, и на следующий день мне позвонил друг и сказал, что песня "Тряси языком" тоже гуляет по YouTube, как и "Валим на хаус". И тут нюанс весьма говорящий - между началом буста "Валим на хаус" и выходом "Тряси языком" у нас был еще один релиз, без моего участия и в другом стиле. С ним таинственный пуш не случился, что подводит к однозначному выводу: этот прекрасный человек имеет особый вкус в музыке.

- Артисты во время пандемии. Как ты считаешь, что это за период для музыканта? Плюсы и минусы...

- Минусы, определенно, в отсутствии концертной деятельности. Есть же артисты, у которых в принципе вся карьера строится на выступлениях. В таком случае это вообще горько. А так, из плюсов могу лишь выделить время на саморазвитие. Но, опять же, все очень индивидуально, финансы имеют большое значение, и в данном режиме изобилие времени сильно граничит с отсутствием возможностей и страхом за свое будущее. В страхе творить-то не очень, я думаю. Тяжело - это то, что надо пережить. Минусов больше.

ФОТО: Пресс-фото