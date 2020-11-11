Выставка: "Я помню, следовательно, я существую Ненаписанные рассказы: архивы художниц"

На протяжении вот уже нескольких десятилетий укоренилось мнение о том, что в процессе написания мировой истории женский опыт, как правило, "опускался" в рамках доминирующих патриархальных и гетеронормативных общественных структур. Кроме того, нынешние глобальные социально-политические процессы, особенно высвеченные пандемией, указывают на необходимость сменить привычный взгляд на мировой порядок для создания более открытого, более равноправного и включающего общества. Несмотря на активные попытки изменить устоявшуюся традицию, всё ещё приходится создавать новые знания, которые могли бы оживить игнорируемые рассказы. Почему мы до сих пор забываем и маргинализируем достижения женщин?

ФОТО: Пресс-фото

Переосмысливая историю Латвии и Восточной Европы второй половины ХХ века, которую ознаменовал советский период и культивируемое им "равноправие полов, выставка предлагает возможности интерпретации недавнего прошлого, выступая против принятых иерархий в формировании исторических нарративов. Проект акцентирует различные арт-практики, факты, воспоминания, человеческие и эстетические ценности, которые могут не только пояснить позицию художниц и их влияние в общей картине социальной и культурной жизни, но также открыть новые страницы нашей истории.

Ядром выставки стали художницы Рита Эйнберга (Rita Einberga, 1921–1979), Лайма Эглите (Laima Eglīte, 1945), Майя Элиасе (Maija Eliase, 1924–1991), Мудите Гайшевска (Mudīte Gaiševska, 1935) Рута Крейца (Ruta Kreica, 1946), Раса Калныня-Гринберга (Rasa Kalniņa-Grīnberga, 1936) и Ольга Неймане-Катенева (Olga Neimane-Kateņeva, 1908–2001).

Каждая представляет различные художественные стратегии, связанные как с альтернативной культурой и попытками разнообразить язык искусства, так и с диапазоном творческих интересов официальной арт-сцены. В свою очередь, размышляя об аспектах феминизма и пола в контексте сегодняшнего дня, новые произведения специально для данной выставки создали художницы Анни Пуолакка (Anni Puolakka, Финляндия) и Марта Тректере (Marta Trektere), Эвита Гозе (Evita Goze), Раса Янсоне (Rasa Jansone), Лилиана Пискорска (Liliana Piskorska, Польша).

Этот выставочный проект является коллективной исследовательской инициативой десяти исследователей и художников, которых объединила цель выяснить, как и чему мы можем научиться, если будем делиться знаниями, навыками и умениями, тем самым привлекая внимание к вопросам равноправия и солидарности не только в исторической перспективе, но и в аспекте современности. Какие схожие соображения или обстоятельства способствуют совместной деятельности? Каковы разные подходы к знаниям о нашем прошлом, которые мы можем получить таким образом?

В рамках выставки планируется несколько публичных мероприятий, о датах проведения которых будет сообщено дополнительно.

ФОТО: Пресс-фото

ЛАТВИЙСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Латвийский центр современного искусства (ЛЦСИ / Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, LLMC), куратор и продюсер арт-событий международного и национального масштаба, является крупнейшей институцией, занимающейся вопросами современного искусства в Латвии. Начиная с 1993 года центр изучает и формирует актуальные художественные процессы в Латвии и за рубежом, ставя перед собой задачу провоцировать критическую рефлексию на проблемы современного общества. Среди знаковых проектов ЛЦСИ следует выделить самое крупное ежегодное событие в художественной жизни Латвии – фестиваль Survival Kit, выставки современного искусства в Латвийском Национальном художественном музее, год Хардия Ледыньша (Hardijs Lediņš) и предстaвительство Латвии в таких международных форумах, как Венецианская биеннале современного искусства (Италия), европейская биеннале современного искусства "Манифеста", биеннале искусства в Сан-Паулу (Бразилия), биеннале в Коччи-Музирис (Индия), Балтийская биеннале современного искусства в Раума (Финляндия) и др. ЛЦСИ владеет единственным в Латвии архивом современного искусства.

ФОТО: Пресс-фото

ОРГАНИЗАТОР и ПРОДЮСЕР ВЫСТАВКИ:

Латвийский центр современного искусства

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