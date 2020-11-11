В Джорджии вручную пересчитают все голоса на выборах президента США

Секретарь штата Джорджия Брэд Рафеншпрегер приказал провести полностью ручной пересчет голосов, поскольку разница между количеством голосов, набранных двумя кандидатами на президентских выборах в США в этом штате, составляет всего 14 111.
Кандидат от демократов Джо Байден, которого СМИ уже назвали победителем на выборах, не нуждается в победе в Джорджии, потому что он набрал больше 270 необходимых для победы голосов выборщиков после еще победы в штате Пенсильвания.
- сказал Рафеншеггер на пресс-конференции.
Он добавил, что в штате проголосовало около пяти миллионов избирателей.
Исход выборов в Джорджии может стать важным, только если результаты так или иначе изменятся и в других штатах, однако это маловероятно.
Рафеншпрегер подчеркнул, что все обвинения в мошенничестве будут расследованы, хотя из его выступления не следует, что есть какие-либо доказательства серьезных нарушений.