В Джорджии вручную пересчитают все голоса на выборах президента США

Кандидат от демократов Джо Байден, которого СМИ уже назвали победителем на выборах, не нуждается в победе в Джорджии, потому что он набрал больше 270 необходимых для победы голосов выборщиков после еще победы в штате Пенсильвания.

"Такая небольшая разница требует полного ручного пересчета в каждом округе. Это обеспечит надежность",

- сказал Рафеншеггер на пресс-конференции.

Он добавил, что в штате проголосовало около пяти миллионов избирателей.

Исход выборов в Джорджии может стать важным, только если результаты так или иначе изменятся и в других штатах, однако это маловероятно.