Ср, 11.11.2020
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Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

В Джорджии вручную пересчитают все голоса на выборах президента США

ФОТО: AFP/SCANPIX

Секретарь штата Джорджия Брэд Рафеншпрегер приказал провести полностью ручной пересчет голосов, поскольку разница между количеством голосов, набранных двумя кандидатами на президентских выборах в США в этом штате, составляет всего 14 111.

Кандидат от демократов Джо Байден, которого СМИ уже назвали победителем на выборах, не нуждается в победе в Джорджии, потому что он набрал больше 270 необходимых для победы голосов выборщиков после еще победы в штате Пенсильвания.

"Такая небольшая разница требует полного ручного пересчета в каждом округе. Это обеспечит надежность",

- сказал Рафеншеггер на пресс-конференции.

Он добавил, что в штате проголосовало около пяти миллионов избирателей.

Исход выборов в Джорджии может стать важным, только если результаты так или иначе изменятся и в других штатах, однако это маловероятно.

Рафеншпрегер  подчеркнул, что все обвинения в мошенничестве будут расследованы, хотя из его выступления не следует, что есть какие-либо доказательства серьезных нарушений.

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