"Удаленка" в образовании может остаться навсегда

"Дистанционное обучение является частью очного образовательного процесса, когда учащиеся учатся, в том числе с использованием интернет-технологий, физически не находясь в одном помещении с педагогом", - такую норму в закон об образовании предлагает включать Министерство образования и науки.
В настоящее время эти поправки в срочном порядке рассматривает парламентская комиссия по образованию, культуре и науке. Хотя большинство членов комиссии концептуально поддерживает изменения, многие работающие в образовании и родители - против.
Один из аргументов состоит в том, что поправки вносятся в связи с пандемией Covid-19, когда дистанционное обучение - единственный способ, как продолжить образовательный процесс, поэтому они оправданы лишь как временная норма.
Однако министр образования и науки Илга Шуплинска указывает, что пандемия лишь ускорила внесение изменений.
Она ссылается на мировую практику, где такой гибридный процесс широко используется и позволяет учащимся получить навыки самостоятельного обучения, которые так необходимы для усвоения нового, основного на компетенциях содержания, а позже пригодятся во время учебы в вузах. В Латвии многим таких навыков не хватает, и этим в большой мере объясняется, почему так велик отсев студентов на первом курсе.