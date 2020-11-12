"Удаленка" в образовании может остаться навсегда

В настоящее время эти поправки в срочном порядке рассматривает парламентская комиссия по образованию, культуре и науке. Хотя большинство членов комиссии концептуально поддерживает изменения, многие работающие в образовании и родители - против.

Один из аргументов состоит в том, что поправки вносятся в связи с пандемией Covid-19, когда дистанционное обучение - единственный способ, как продолжить образовательный процесс, поэтому они оправданы лишь как временная норма.

Однако министр образования и науки Илга Шуплинска указывает, что пандемия лишь ускорила внесение изменений. 6