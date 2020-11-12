Звезду сериала "Тюдоры" арестовали после аварии в пьяном состоянии

Известно, что инцидент со звездой сериала "Тюдоры" произошел 8 ноября в Малибу. Было небольшое ДТП с участием Майерса. Полицейский проверил 43-летнего актера на алкоголь, а тот оказался в нетрезвом состоянии.

Журналисты отмечают, что Майерс и раньше употреблял спиртное и психоактивные вещества. Он даже не раз лечился от зависимости.

Отмечается, что злоупотребление спиртным началось у Майерса после смерти матери. В 2007 году он устроил скандал в аэропорту Дублина, за что был арестован. Похожая ситуация повторилась два года спустя, когда артист устроил в баре парижского аэропорта пьяный дебош.

В 2011 году зафиксирована попытка суицида.

Джонатан Риз Майерс наиболее известен как исполнитель роли короля Генриха VIII в исторической телесаге "Тюдоры" (2007-2010). Майерс также снимался в кинофильмах "Бархатная золотая жила", "Нация прозака", "Играй, как Бекхэм", "Матч Пойнт" и "Миссия: невыполнима 3".