Улицы Риги и знакомые лица: новый клип "Тихий город" от латвийского исполнителя KRAHMALEV

Клип был полностью снят на вечерних улицах Риги в сотрудничестве со студией звукозаписи ZashLow в лице Вадима Смирнова и видеооператором Александром Петуновым. В съемках приняли участие многие представители латвийской творческой индустрии - музыканты, актеры, ведущие, стендап-комики. К примеру, музыкант и радиоведущий SWH+ Никита Матвеев, барабанщик Антон Дудко, комик из объединения Riga Stand Up Лидия, танцор Дмитрий Базанов и т.д.

Как говорит сам исполнитель, главная цель клипа отвлечь людей от серых будней и давящей атмосферы кризиса, погрузив их в мир тонких ощущений и приятной меланхолии. Идея песни и клипа родилась во время ночной поездки по дождливым улицам спящего города, когда каждому хочется просто помолчать и подумать о своем. Песня идеально подойдет под осенний вечер за рулем автомобиля.

KRAHMALEV - латвийский исполнитель родом из Вентспилса, ранее в этом году отметившийся треком "Коронарэп" и мини-альбомом "Такие дела (EP)". Также является активным стендап-комиком, входит в состав организации Riga Stand Up.

Песня уже доступна на всех цифровых площадках.