Улицы Риги и знакомые лица: новый клип "Тихий город" от латвийского исполнителя KRAHMALEV

Осенняя хандра, серое небо, новые ограничения в связи Covid-19 сейчас жителям Латвии особенно трудно найти вокруг себя позитив. Именно в этот момент латвийский исполнитель KRAHMALEV (Артур Крахмалёв) выпускает клип на свою новую песню "Тихий город". Трек пропитан атмосферой тихой грусти, но, в то же время надеждой, что завтра все станет лучше.
Клип был полностью снят на вечерних улицах Риги в сотрудничестве со студией звукозаписи ZashLow в лице Вадима Смирнова и видеооператором Александром Петуновым. В съемках приняли участие многие представители латвийской творческой индустрии - музыканты, актеры, ведущие, стендап-комики. К примеру, музыкант и радиоведущий SWH+ Никита Матвеев, барабанщик Антон Дудко, комик из объединения Riga Stand Up Лидия, танцор Дмитрий Базанов и т.д.
Как говорит сам исполнитель, главная цель клипа отвлечь людей от серых будней и давящей атмосферы кризиса, погрузив их в мир тонких ощущений и приятной меланхолии. Идея песни и клипа родилась во время ночной поездки по дождливым улицам спящего города, когда каждому хочется просто помолчать и подумать о своем. Песня идеально подойдет под осенний вечер за рулем автомобиля.
KRAHMALEV - латвийский исполнитель родом из Вентспилса, ранее в этом году отметившийся треком "Коронарэп" и мини-альбомом "Такие дела (EP)". Также является активным стендап-комиком, входит в состав организации Riga Stand Up.
Песня уже доступна на всех цифровых площадках.
Видео: KRAHMALEV - "Тихий город"