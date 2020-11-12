Экс-солистка группы t.A.T.u Юлия Волкова заразилась коронавирусом

Бывшая солистка поп-дуэта t.A.T.u. Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Сообщается, что певица осталась на домашнем карантине. Врачи будут следить за ее состоянием.
Юлия Волкова после ухода из группы занимается сольной карьерой. С 2010 года она выпустила несколько синглов и музыкальных клипов.
Ранее стало известно, что с Covid-19 был госпитализирован Сергей Светлаков. 11 ноября с пневмонией был доставлен в больницу музыкальный продюсер Виктор Дробыш, а до этого с коронавирусом госпитализировали жену актера Леонида Ярмольника Оксану.
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