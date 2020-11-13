После брака с Ксенией Собчак Максим Виторган на год отказался от съемок

Испытания выпали на долю артиста в 2012 и 2013 году, когда Ксения стала политически-активной персоной и заговорила о массовых протестах.

"Все видели Ксению в опале, неизвестно было, чем это все закончится. И когда я женился, я перестал сниматься вообще. Не снимался год", - признался Максим.

Тогда Собчак убрали с телевидения, никто не знал, как это пойдет дальше. Виторган полагает, что люди переживали, что придется и фильм снимать с экранов, если он в нем сыграет.

"Но так, чтобы я какой-то подвергался суровой жесткой цензуре, такого не было", - рассказал Виторган.