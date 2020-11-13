После брака с Ксенией Собчак Максим Виторган на год отказался от съемок

Актер Максим Виторган признался, что политические истории, связанные с его экс-супругой Ксенией Собчак, какие-то время вызывали давление. Об этом он сказал в интервью на Youtube-канале "Георгий за кадром".
Испытания выпали на долю артиста в 2012 и 2013 году, когда Ксения стала политически-активной персоной и заговорила о массовых протестах.
"Все видели Ксению в опале, неизвестно было, чем это все закончится. И когда я женился, я перестал сниматься вообще. Не снимался год", - признался Максим.
Тогда Собчак убрали с телевидения, никто не знал, как это пойдет дальше. Виторган полагает, что люди переживали, что придется и фильм снимать с экранов, если он в нем сыграет.
"Но так, чтобы я какой-то подвергался суровой жесткой цензуре, такого не было", - рассказал Виторган.
Напомним, Собчак и Виторган поженились в 2013 году. 8 марта 2019 года Максим и Ксения разместили в своих социальных сетях сообщения, где объявили о разводе. В браке у пары родился сын Платон. Журналистка сейчас замужем за режиссером Константином Богомоловым.