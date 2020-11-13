"Холодная война" Пугачевой и Бузовой: есть ли запрет на выступление в "Голубом огоньке"?

"Новый год - это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - приводит ее слова Instagram-аккаунт Spletnica.tv.

Ни Ольга Бузова, ни ее менеджеры не верят, что это сказала сама Алла Борисовна.

Но тем временем желтая пресса продолжает говорить о "холодной войне" между Бузовой и Пугачевой. По мнению журналистов, она идет ровно с того момента, как Ольга решила попробовать себя в качестве певицы. Тогда Примадонна заявила, что "некоторые певички поют только под фанеру, а без нее - мяукают, как котята".

Бузова тогда эмоционально заявила, что и Кристина Орбакайте иногда тоже поет под фонограмму. Не забыла Ольга упомянуть и о разнице в возрасте между Аллой Борисовной и Максимом Галкиным. Это отмечает канал "360".

Однако что касается последнего высказывания, то оно вызывает сомнение у коллег Пугачевой. Иосиф Пригожин считает, что у нее не так много влияния, чтобы кому-то запрещать появляться на телевидении. Продюсер предполагает, что эта новость - утка.

"Но прецеденты были - правда, давно. Она сейчас счастливый человек, ей уже ничего этого не надо", - уверен он.

Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил, как саму Пугачеву тоже запрещали, не позволяли выходить в эфир.

"Это был "Огонек" 1986 года, всем разрешали спеть по одной песне, а Алле Пугачевой и Софии Ротару - по две. В итоге песню Пугачевой "Белая панама" вырезали, оставив в эфире только ее "Балет", - цитирует Сергея "Комсомольская правда".

Менеджер Бузовой Антон Богославский заявил, что не верит тому, что Примадонна могла сказать подобное. Он подчеркнул, что супруг звезды - юморист и шоумен Максим Галкин - подписан на Ольгу в соцсетях.

"Не думаю, что это было бы уместным, если бы между его супругой Пугачевой и Бузовой был конфликт. Это очередной желтый бред", - пояснил он агентству "ФАН".

Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова в интервью изданию iReactor указала, что СМИ раздули скандал там, где его нет. Она заметила, что журналистам стоило бы обратить внимание на другие слухи вместо того, чтобы создавать конфликты на пустом месте.

Сама Пугачева в Instagram-аккаунте не подтверждала и не опровергала свои слова. Она лишь отметила, что никакие слухи не испортят ее настроение: "Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что никто и ничто не может омрачить мне моего радужного настроения".