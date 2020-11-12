Квартира в центре Москвы и роскошные особняки: что оставил Жванецкий наследникам?

Одна из недвижимостей писателя оценивается почти в полмиллиарда рублей (около 5,4 миллиона евро). Так, у Михаила Михайловича имелся роскошный особняк в поселке Грибово (на 11-м километре Минского шоссе).

Super.ru отмечает, что среди имущества Жванецкого есть коттедж площадью 540 квадратных метров. Он окружен соснами в три гектара. Его стоимость оценивается в 150 миллионов рублей (1,6 миллиона евро).

Также на писателя была записана шестикомнатная квартира в Москве, в элитном жилом комплексе "Дом писателей" (252 квадратных метра) - ее стоимость может доходить до 300 миллионов рублей (3,2 миллиона евро).

Кроме того, с 90-х годов писателю принадлежал загородный дом под Троицком. Он оценивается в 30 миллионов рублей (330 тысяч евро).